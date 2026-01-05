أخبار مصر اليوم: توجيهات عاجلة من وزير السياحة بشأن أعداد الزائرين بالمتحف القومي للحضارة.. الأربعاء المقبل إجازة بالقطاع الخاص.. مدبولي يكشف خطة الحكومة لتطوير ملف ريادة الأعمال

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

​أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والتي نصت في المادة الأولى منها (البند رقم 5) على "عيد الميلاد المجيد 7 يناير".

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية تتولى كل ما يخص هذا الملف، إلى جانب لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم.

صرح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بأن موسم الإنفلونزا الحالي قد بدأ مبكرًا بنحو ثلاثة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة في مصر، وهو اتجاه مشابه لما تشهده العديد من دول العالم. وأشار إلى أن معدل انتشار فيروسات الإنفلونزا خلال الفترة الحالية أقل مما كان عليه خلال شهر نوفمبر الماضي

وأوضح نائب الوزير أن فيروسات الإنفلونزا تُعد الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية حاليًا، تليها في الانتشار الفيروس الأنفي، ثم الفيروس المخلوي التنفسي.

أصدر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك اعتبارًا من تاريخ الرابع من يناير لعام 2026.

يعمل الأمين العام الجديد أستاذًا مساعدًا للحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع أسيوط، وهو منتدب حاليًا ندبًا كليًا من الجامعة إلى المكتب الفني للوزير؛ والوزارة ترجو له أكمل التوفيق وأرشد السداد.

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع، بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة والحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، معربًا عن تطلعه لأن يكون عامًا حافلًا بالخير والنجاح لمصر وشعبها.

حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين من ترك شواحن الهواتف المحمولة موصلة بمقابس التيار الكهربائي لما لها من أضرار قد تؤدي إلى نشوب حرائق.

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين عند الانتهاء من شحن الهاتف بفصل الشاحن من المقبس الكهربائي، خاصة أنه يواصل استهلاك الكهرباء حتى دون توصيل الهاتف به، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن ومكوناته الداخلية، وقد يتسبب ذلك في تلفه أو نشوب حريق.

واصلت وزارة النقل حملاتها لمكافحة ظاهرة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية، من خلال حملة موسعة لحث المواطنين على عدم اقتحام مزلقانات السكك الحديدية والسير عكس الاتجاه.

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن اختيارها من مؤسسة "برينستون ريفيو" لتكون الجامعة الوحيدة في مصر وواحدة من الجامعات القليلة في أفريقيا التي يتم إدراجها في نسخة عام 2026 من دليل برينستون السنوي للكليات الخضراء، والذي يُعد مرجعًا دوليًا للدارسين المهتمين بأفضل الجامعات التي تُطبّق وتعزّز المسؤولية البيئية في كافة أنشطتها.

وحصلت الجامعة، التي تم اختيارها للمرة السابعة منذ عام 2016، على مجموع 90 من 99، مما يعكس ريادة الجامعة عالميًا في دمج ممارسات الاستدامة في كافة جوانب الحياة الجامعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.