محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
زار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء اليوم الإثنين، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة، لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.
 

وكان في استقبال المحافظ الدكتور القس بشير أنور نودي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة.
 

وخلال الزيارة، أكد محافظ الجيزة أن قوة ومتانة العلاقة التي تجمع المصريين تمثل تجسيدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية والإخاء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القيادة نجحت في تجنيب مصر العديد من الصراعات التي تشهدها دول المنطقة.
 

ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام، وأن ينعم على أبنائها بمزيد من الرخاء والاستقرار.
 

ترابط وتلاحم بين عنصري الأمة

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية من ترابط وتلاحم بين عنصري الأمة يُعد الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومواجهة التحديات المختلفة، متمنيًا للأقباط الإنجيليين ولجميع أبناء الشعب المصري دوام الأمن والاستقرار.


كما أعرب عن سعادته بمشاركة الحضور احتفالاتهم وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
من جانبه، أعرب القس بشير أنور عن سعادته البالغة بحرص محافظ الجيزة على زيارة الكنيسة وتقديم التهنئة، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تسود بين أبناء الشعب المصري خلال احتفالات عيد الميلاد من مختلف الطوائف.
 

وأكد أن مصر، بقيادتها الحكيمة، ستظل دائمًا آمنة ومستقرة رغم ما يشهده الإقليم من صراعات، متمنيًا لمصر دوام المحبة والسلام.
 

ورافق محافظ الجيزة خلال الزيارة كل من: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، واللواء عبد الرحمن سكر نائب مدير أمن الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام، واللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن جاويش مدير الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والشيخ محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة. 

