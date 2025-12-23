عبد اللطيف: نتحمل مسؤولية 25.7 مليون طالب ومصر تمتلك تعليمًا جيدًا حاليًا

18 حجم الخط

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتحمل مسؤولية 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس المصرية، مشددًا على أنهم يمثلون مستقبل مصر القادم.

وأوضح أن هذه المسؤولية الضخمة تدفع الوزارة للعمل المستمر على تربية جيل جديد على المبادئ والتقاليد الأصيلة، مع التركيز على تأهيل الطلاب علميًا وتقنيًا وثقافيًا.



وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أنه يبدأ يوميًا بلقاءات مع مديري المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن كل فرد في مصر له دور ومسؤولية في التعليم.



وأكد عبد اللطيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع العملية التعليمية بدقة، مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة التي تصدر منه لتعزيز جودة التعليم، كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يحرص على متابعة تفاصيل المنظومة التعليمية خلال اجتماعات أسبوعية، مع تعاون كامل من جميع الوزراء لتقديم كل سبل الدعم للوزارة.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مصر تمتلك تعليمًا جيدًا حاليًا، وتسعى الوزارة للوصول إلى مستوى تعليمي متميز خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية الحديثة، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، لتحقيق نقلة نوعية في سوق العمل المحلي والدولي.



توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الثقافة

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ المسرح والثقافة، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الثقافة لتعزيز النشاط الفني داخل المدارس، كما تستمر حصص الأنشطة والرياضة في جميع المدارس بما فيها القرى والأقاليم، إلى جانب دوري المدارس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الذي يتم تطويره بشكل مستمر.



ووجه وزير التربية والتعليم رسالة إلى أولياء الأمور قائلًا: «نسعى لأن يكون تركيزكم على تعليم أبنائكم داخل المدرسة، وفي حال وجود أي تقصير يمكنكم التدخل والتواصل مع مديري المدارس والإدارات التعليمية، والتعليم داخل المدارس أصبح جيدًا جدًا ولن يحتاج الطلاب إلى أي مساعدة خارجية».



وأكد عبد اللطيف أن تطوير التعليم في مصر يشمل جميع الجوانب العلمية والتقنية والثقافية والرياضية، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا وعالميًا، ويعكس رؤية الدولة في بناء مستقبل مشرق لمصر.

