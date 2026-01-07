الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على بارما بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره بارما، بهدف نظيف، في الشوط الأول المباراة التي تجمعهما على ملعب إنيو تارديني، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة بإهدار أكثر من فرصة خطيرة، كان أبرزها اصطدام 3 تسديدات في العارضة، بدأت بالدقيقة 14 عن طريق يان أوريل بيسيك لاعب إنتر ميلان.

فيما رد بارما بتسديدة في العارضة بالدقيقة 29، عن طريق جاكوب أوندريجكا.

بعدها اصطدمت تسديدة فرانشيسكو بيو إسبوسيتو لاعب إنتر ميلان بالعارضة في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 42، خطف إنتر ميلان هدف التقدم عن طريق فيدريكو ديماركو بالدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدف نظيف.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد بارما في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل إنتر ميلان أمام بارما في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: كارلوس أوقستو، يان أوريل بيسيك، مانويل أكانجي.

خط الوسط: بيتار سوتشيتش، هنريكي، هنريك مخيتاريان، هاكان تشالهان، لويس هنريكي.

الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوسيتو، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل بارما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل بارما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: إدواردو كورفي.

خط الدفاع: إيمانويل فاليري، أليساندرو تشيركاتي، بريجنولا، ساشا بريتشجي.

خط الوسط: أدريان برنابي، أوليفر سورينسن، كيتا.

خط الهجوم: جايتانو أوريستانيو، جاكوب أوندريجكا، ماتيو بيليجرينو.

ترتيب إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة اليوم برصيد 39 نقطة، بينما يحتل بارما المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

وضمن نفس الجولة، خطف فريق نابولي تعادلا مثيرا أمام هيلاس فيرونا، بثنائية لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ورغم سيطرة فريق نابولي على مجريات الأمور في الدقائق الأولى مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الضيوف “فريق هيلاس فيرونا” أحرزوا هدفا في الدقيقة 16 عن طريق مارتين فريز مستغلا تمريرة بينية من شيخ نياسي.

بعدها استمرت سيطرة نابولي، مع اعتماد هيلاس فيرونا على الهجمات المرتدة التي نجح في إحداها في الحصول على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بالدقيقة 27 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتصدى لها جيفت أوربان ويسددها بنجاح.

ورغم هجمات نابولي بعدها إلا أنها مرت جميعا دون خطورة حقيقية لينتهي الشوط الأول بتقدم هيلاس فيرونا على نابولي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حقق فريق نابولي ريمونتادا، بدأها سكوت ماكتومناي بالهدف الأول في الدقيقة 54، بعد تمريرة بينية من نوا لانج.

وفي الدقيقة 75، أحرز هويلوند راسموس الهدف الثاني لفريق نابولي، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 82، خطف جيوفاني دي لورينزو هدف التعادل لفريق نابولي، ليقود فريقه لتعادل مثير أمام الضيوف هيلاس فيرونا 2/2.

ترتيب نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

تشكيل نابولي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل نابولي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجيورنو.

خط الوسط: بوليتانو، لوبتكا، ماكتومناي، جوتيريز.

خط الهجوم: إلماس، لانج، هويلوند.

تشكيل هيلاس فيرونا ضد نابولي في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل هيلاس فيرونا ضد نابولي في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: مونتيبو.

خط الدفاع: نونيز، كوتشاب، فالنتين.

خط الوسط: براداريتش، شيخ نياسي، جاليارديني، بيرنيدي، مارتين فريز.

خط الهجوم: سار، جيفت أوربان.

أتالانتا يتخطى بولونيا بثنائية في الدوري الإيطالي

وضمن نفس الجولة، فاز فريق أتالانتا على نظيره بولونيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريناتو دالارا، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

أهدر أصحاب الأرض فريق بولونيا فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 17، بعدما اصطدمت تسديدة تهيجس دالينجا بالعارضة.

وفي الدقيقة 37، أحرز نيكولا كرستوفيتش هدف التقدم للضيوف فريق أتالانتا، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز أتالانتا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق نيكولا كرستوفيتش بالدقيقة 60، لنيتهي اللقاء بفوز مهم للضيوف بثنائية نظيفة.

تشكيل بولونيا أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل بولونيا أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: رفاليا.

خط الدفاع: زورتيا، فيتيك، هيجيم، مراندا.

خط الوسط: فريلير، فيرجسون، أورسوليني، فابيان، كامبياجي.

خط الهجوم: دالينجا.

تشكيل أتالانتا ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل أتالانتا ضد بولونيا في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: سكالفيني، ديمسيتي، أهانور.

خط الوسط: زاباكوستا، دي رون، إيديرسون، بيرناسكوني.

خط الهجوم: كيتيلير، زاليفسكي، كريستوفيتش.

ترتيب أتالانتا وبولونيا في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أتالانتا إلى 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 26 نقطة في المركز الثامن.

