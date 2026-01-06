ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالصف ومصادرة مخلفات دواجن مجهولة المصدر

18 حجم الخط

شنت رئاسة مركز ومدينة الصف بالجيزة حملة مكبرة لمتابعة الأنشطة المخالفة والتصدي للممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وجاءت الحملة تحت قيادة الدكتور فرج عبد العاطي زكي رئيس مركز ومدينة الصف، وبمشاركة نواب رئيس المركز عصام الجمال، ومعاوية البحيري، وطارق السمان، إلى جانب المهندس خالد صويلح مدير إدارة شؤون البيئة بالصف، ومحمد إبراهيم من إدارة المتابعة الميدانية، والدكتور أحمد سالم عضو الإدارة البيطرية بالصف.



ضبط مصنع مركزات أعلاف غير مرخص

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مركزات أعلاف غير مرخص، يقوم باستخدام كميات كبيرة من مخلفات الدواجن والمجازر، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تم التحفظ على عدد 2 كوكر وغلاية، بالإضافة إلى 130 جوال مركزات أعلاف مجهولة المصدر والهوية.



كما جرى مصادرة بعض أدوات الإنتاج المستخدمة داخل المصنع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كلٌّ فيما يخصه، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الثروة الحيوانية، ومنع تداول منتجات تمثل خطرًا على المواطنين.



وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري، للتصدي لكافة صور المخالفات، وضبط الأنشطة غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة.

