أخبار مصر

أمين مجلس التعليم التكنولوجي يطالب بإعادة النظر في تطبيق البكالوريا التكنولوجية

د. أحمد الجيوشي أمين
د. أحمد الجيوشي أمين مجلس التعليم التكنولوجي
علق الدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي والجامعات التكنولوجية، على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن البكالوريا التكنولوجية، مؤكدًا أهمية توضيح فلسفة القرار وأهدافه.

وأوضح الجيوشي، في رسالة وجهها إلى الوزير، أنه يتفهم التحول إلى نظام البكالوريا العامة في مرحلة التعليم الثانوي العام، باعتبارها مرحلة غير منتهية وتهدف في الأساس إلى تأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات، ولا تؤهل مباشرة لسوق العمل.

في المقابل، أبدى الجيوشي تحفظه على تطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية على طلاب التعليم الثانوي الفني بالقواعد نفسها المطبقة على الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يُعد مرحلة منتهية بطبيعته، ويفترض أن تؤهل خريجيه مباشرة لسوق العمل، وهو ما يجعل أهدافه ومخرجاته وأساليب تقييمه مختلفة جذريًا عن التعليم الثانوي العام.

مقترح بتطبيق نظام تقييم مزدوج لطلاب الدبلومات الفنية

واقترح أمين مجلس التعليم التكنولوجي دراسة تطبيق نظام تقييم مزدوج لطلاب الصف النهائي بالدبلومات الفنية، بحيث يكون الامتحان الأول تقييمًاتد تكوينيًا لقياس مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بينما يخصص الامتحان الثاني والذي قد يكون البكالوريا التكنولوجية أو تقييما تحصيليًا لقياس استعداد الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

وأكد الجيوشي أن الاكتفاء بالبكالوريا التكنولوجية كمسار واحد لتحقيق الهدفين معًا يستدعي إعادة نظر، إذا كان هذا هو المقصود، أو يحتاج إلى شرح وتوضيح كافٍ للرأي العام والمتخصصين إذا كان الأمر خلاف ذلك.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، قد صرح من قبل بأن طلاب البكالوريا التكنولوجيا سيحصلون على تابلت مثل طلاب البكالوريا في الثانوية العامة وسيكون من حقهم الحصول على فرص متعددة لأداء الامتحان.

