مصادرة 2300 زجاجة بمصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية المغشوشة بالجيزة

تمكنت إدارة تموين العمرانية بالجيزة من ضبط مصنع غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي، يقوم بإنتاج وتعبئة مياه شرب وطرحها بالأسواق على أنها مياه معدنية، مدون عليها علامات تجارية مملوكة للغير، باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، بما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المواطنين ويحقق مكاسب غير مشروعة للقائمين عليه.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2300 زجاجة مياه منتج نهائي مدون عليها علامات تجارية مقلدة، بالإضافة إلى 300 زجاجة فارغة، وخط مواسير بلاستيك، وبرميل بلاستيك مخصص لتعبئة المياه، ووحدة معالجة مياه (فلاتر)، إلى جانب كميات من الكراتين الفارغة والاستيكرات المستخدمة في تعبئة وتغليف المنتج النهائي.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين، وذلك في إطار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق ومنع تداول السلع المغشوشة.



تكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة

وأكد السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين بالجيزة، استمرار تكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة، وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين بصحة المواطنين، مشددًا على التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار، ومكافحة الفساد بكافة صوره، لضمان توفير سلع آمنة وسليمة وحماية المستهلكين.



وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة مواصلة جهودها الرقابية بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.

