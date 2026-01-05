الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصادرة 2300 زجاجة بمصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية المغشوشة بالجيزة

المياه المغشوشة،
المياه المغشوشة، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت إدارة تموين العمرانية بالجيزة من ضبط مصنع غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي، يقوم بإنتاج وتعبئة مياه شرب وطرحها بالأسواق على أنها مياه معدنية، مدون عليها علامات تجارية مملوكة للغير، باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، بما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المواطنين ويحقق مكاسب غير مشروعة للقائمين عليه.
 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2300 زجاجة مياه منتج نهائي مدون عليها علامات تجارية مقلدة، بالإضافة إلى 300 زجاجة فارغة، وخط مواسير بلاستيك، وبرميل بلاستيك مخصص لتعبئة المياه، ووحدة معالجة مياه (فلاتر)، إلى جانب كميات من الكراتين الفارغة والاستيكرات المستخدمة في تعبئة وتغليف المنتج النهائي.
 

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين، وذلك في إطار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق ومنع تداول السلع المغشوشة.
 

تكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة

وأكد السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين بالجيزة، استمرار تكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة، وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين بصحة المواطنين، مشددًا على التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار، ومكافحة الفساد بكافة صوره، لضمان توفير سلع آمنة وسليمة وحماية المستهلكين.
 

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة مواصلة جهودها الرقابية بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين والتجارة التموين بالجيزة بلاسي وكيل وزارة التموين ضبط مصنع غير مرخص مديرية التموين والتجارة مديرية التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين وكيل وزارة التموين مياه معدنية مغشوشة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تزيل 5 حالات بناء مخالف بحي الهرم

التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أوسيم تشن أكبر حملة لإزالة مخالفات البناء بقرى بشتيل وبرطس (صور)

محافظ الجيزة يعلن تشغيل خطوط نقل جماعي إلى سوق السيارات المستعملة الجديد

وزير التعليم: إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعليم الفني لتأهيل الطلاب لسوق العمل

مشروع جديد بالجيزة لتأمين الغاز الطبيعي لـ100 ألف عميل بالعمرانية والمنيب

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يطلقون حملة لدعم البكالوريا التكنولوجية

حملات مكثفة بهضبة الأهرام لضبط الإشغالات ومتابعة الانتخابات وإيقاف مخالفات البناء

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟

رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

وفقا للحصر العددي، حسام المندوه الأقرب للفوز بمقعد دائرة بولاق الدكرور

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية