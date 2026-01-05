الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

محافظة الجيزة تطمئن المواطنين: ربط كهربائي بمحطة مياه منشأة القناطر دون انقطاع الخدمة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال ربط اللوحات الكهربائية بمشروع محطة مياه منشأة القناطر (المرحلتين الأولى والثانية)، وذلك دون قطع مياه الشرب عن المواطنين، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
 

وأوضح بيان المحافظة أن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سيتولى تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن استمرار ضخ المياه وعدم تأثر الخدمة خلال فترة التنفيذ.
 

وفي هذا السياق، كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه نقية والدفع بها فورًا في حال حدوث أي تأثر أو ضعف في ضغوط المياه، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين.
 

إيقاف تشغيل محطة مياه منشأة القناطر لمدة ساعتين فقط

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تستلزم إيقاف تشغيل محطة مياه منشأة القناطر لمدة ساعتين فقط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 

كما وجّه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير الأعمال، والتنسيق مع الجهات المنفذة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ووفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.
 

إيقاف تشغيل محطة مياه منشأة القناطر لمدة ساعتين فقطوأكدت المحافظة، نقلًا عن الجهة المنفذة، أنه لن يتم قطع المياه عن المواطنين خلال فترة الأعمال، حيث سيتم ملء الخزانات العلوية للمحطة قبل إيقاف التشغيل، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثر المناطق المخدومة.
 

وتجدد محافظة الجيزة تأكيدها على حرصها الكامل على تحسين خدمات مياه الشرب، وتنفيذ المشروعات الحيوية مع تقليل أي تأثيرات محتملة على حياة المواطنين اليومية.

الجريدة الرسمية