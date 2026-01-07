أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرح في معناه الحقيقي هو الفرح المشترك، مستشهدًا بقوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا».

وقال خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، إن السيد المسيح عليه السلام له مكانة النور في الضمير الديني والإنساني، مؤكدًا أن الحديث عنه في الوجدان الإسلامي ليس حديثًا عن اسم في التاريخ أو رمز بعيد، ولا عن “آخر”، بل عن نبي من أنبياء الله أمرنا الله بالإيمان به واحترام مقامه والنور الذي جاء به، مبينًا أن مكانة سيدنا عيسى عليه السلام في العقيدة الإسلامية عظيمة لا تقبل انتقاصًا ولا جدلًا.

وأشار إلى أن الجدل الذي يُثار أحيانًا حول توقيت الميلاد أو مشروعية الاحتفال به هو نفس الجدل الذي يُثار حول مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن جوهر المسألة ليس في التاريخ، بل في معنى الفرح والاحتفاء بنور الأنبياء.

وأضاف أن البركة التي وصف بها القرآن سيدنا عيسى عليه السلام في قوله: «وجعلني مباركًا أينما كنت» ليست مجرد لفظ، بل رسالة رحمة وحضور خير ونور يُعاش في الواقع، مذكرًا بأن القرآن خص السيدة مريم عليها السلام بسورة كاملة تكريمًا وطهرًا واصطفاءً، ليبقى المعنى واضحًا بأن الرحمة والطهر قيم أساسية تجمع المصريين جميعًا من مشكاة واحدة.

وأكد على أن مشاركة المصريين في الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام ليست مجاملة ولا تمثيلًا اجتماعيًا، بل تعبير وجداني حقيقي وإيمان مشترك بقيمة النور في الحياة، مشددًا على أن نور الأنبياء هداية من الله ورحمة للناس كافة، وأن هذا الفهم هو سر راسخ في وجدان المصريين، حيث الإيمان الصادق يوسع القلب ولا يصنع حواجز.

