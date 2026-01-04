الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

محافظة الجيزة تزيل 5 حالات بناء مخالف بحي الهرم

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في رصد ومواجهة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فوري، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الانضباط العمراني والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف وردع المخالفين.
 

إزالة 5 حالات بناء مخالف في المهد

وأسفرت الحملات المكثفة التي نفذها حي الهرم عن إزالة 5 حالات بناء مخالف في المهد، حيث شملت الإزالات مخالفات بعدد من الشوارع الحيوية، من بينها شارع أحمد محمود المتفرع من شارع عمرو بن العاص، وشارع مسجد المغفرة بمنطقة المنشية، إلى جانب شارع الحسيني بالقطاع الشمالي بحي الهرم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والقائمين عليها.
 

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لرصد أي أعمال بناء مخالف منذ بدايتها، والتعامل معها بكل حزم ودون أي تهاون، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بفرض الأمر الواقع أو التعدي على التخطيط العمراني، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
 

منظومة متكاملة لرصد المخالفات

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق منظومة متكاملة لرصد المخالفات، والتدخل الفوري لإزالتها في المهد، بما يسهم في منع تفاقم المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
 

وجاءت هذه الحملات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وبالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة.
 

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار جهودها للتصدي لمخالفات البناء بكافة الأحياء والمراكز، في إطار تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العمراني وحماية مصالح المواطنين.

التخطيط العمراني المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بمحافظة الجيزة حالات بناء مخالف رصد المخالفات عادل النجار محافظ الجيزة طه عبد الصادق حي الهرم محافظة الجيزة مخالفات البناء محافظ الجيزة

الجريدة الرسمية