وزير التعليم: إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعليم الفني لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم الفني بشكل متسارع، من خلال إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، وذلك بهدف إعداد جيل من الطلاب يمتلك مهارات رقمية متقدمة تؤهله لسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتوفير تعليم فني يتوافق مع المعايير الدولية، ويمنح الطلاب فرصًا للحصول على شهادات دولية معتمدة، مما يرفع من مستوى تنافسيتهم ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى

وأشار الوزير في تصريحات له إلى أهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى، وأنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، ويسهم في تطوير قدرات الطلاب العملية والفنية.

وأضاف أن هذه الشراكات تدعم رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتكنولوجي، كما تسهم في خلق جيل قادر على الابتكار والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لمواكبة التحولات الرقمية العالمية، وتأتي في سياق استراتيجيات مصر لتعزيز مهارات الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ما يجعلهم مؤهلين للعمل في بيئات صناعية متقدمة وتحقيق التميز المهني.

