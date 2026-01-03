السبت 03 يناير 2026
انطلاق التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع مدارس القاهرة

 انطلقت اليوم السبت أعمال التقييم النهائي للفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع مدارس محافظة القاهرة، وسط أجواء من الهدوء والانضباط التام، ودون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية التقييمية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ووفق تعليمات الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التعليم بالقاهرة.

وشهدت المدارس انتظامًا ملحوظًا في لجان التقييم، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال التقييم، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في قياس مستويات التلاميذ.

منظومة التقييم الحديثة للمرحلة الابتدائية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن تنفيذ التقييمات يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق منظومة التقييم الحديثة للمرحلة الابتدائية، والتي تستهدف القياس الحقيقي لمستوى التلاميذ ومتابعة نواتج التعلم، مع توفير مناخ تربوي آمن ومحفز يساعد التلاميذ على الأداء بثقة واطمئنان.

نتيجة الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأوضحت المديرية أن نتيجة الصفين الأول والثاني الابتدائي تعتمد على اجتياز التلميذ لكلٍ من التقييم المبدئي والتقييم النهائي، إلى جانب تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% من إجمالي أيام الدراسة خلال الفصلين الدراسيين، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

واختتمت المديرية بيانها بتوجيه رسالة دعم لأبنائها التلاميذ، مؤكدة أن طلاب اليوم هم مستقبل مصر، ومشددة على استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل بيئة تعليمية ممكنة.

