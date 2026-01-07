الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليدز يونايتد

يدخل فريق نيوكاسل مباراته أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: لويس مايلي - ماليك تشاو - فابيان شاير - لويس هال

الوسط: برونو جيمارايش - ساندرو تونالي - جويلينتون

الهجوم: هارفي بارنز - نيك فولتماده - أنتوني جوردون

تشكيل نيوكاسل أمام ليدز يونايتد، فيتو

تشكيل ليدز يونايتد أمام نيوكاسل

في المقابل، أعلن دانيل فاركي المدير الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: جوي رودون - جاكا بيول - باسكال ستريوجيك -

الوسط: جيمس جاستين - إيليا جروف - إيثان امبادو - انتون ستاتش - جبريل جودموندسون - بريندن آرونسون

الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين

تشكيل ليديز يونايتد أمام نيوكاسل، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وقبل المباراة يحتل فريق نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة بين أندية الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 7 مباريات

في المقابل، يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في سبع مواجهات وخسر 8 مباريات.

