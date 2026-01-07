بورنموث يخطف فوزا مثيرا من توتنهام في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

خطف فريق بورنموث فوزا مثيرا على حساب توتنهام، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم توتنهام عن طريق ماتياس تيل في الدقيقة 5، ثم تعادل فريق بورنموث في الدقيقة 22 بأقدام لاعبه إيفانيلسون، قبل أن يضيف كروبي الهدف الثاني بالدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني نجح فريق توتنهام في ادارك التعادل عن طريق جواو بالينيا في الدقيقة 78، قبل أن يخطف أنطوان سيمنيو هدف الفوز لفريق بورنموث في الدقيقة 90+5.

تشكيل توتنهام ضد بورنموث

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - سبينس.

خط الوسط: بيرجفال - بالينيا - بينتانكور.

خط الهجوم: كولو مواني - تيل- سيمونز.

موقف بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجةة يحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي بورنموث المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

6- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 6 أهداف

6- جواو بيدرو تشيلسي 6 أهداف

6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 6 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 6 أهداف

6- جارود بوين وست هام 6 أهداف

6- كيفن شايد برينتفورد 6 أهداف

