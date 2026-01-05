محافظ الجيزة: تنظيم منظومة الإعلانات أولوية لتعظيم الموارد والحفاظ على المظهر الحضاري

18 حجم الخط

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، لبحث آليات تنظيم وتطوير منظومة الإعلانات بنطاق الجيزة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري، إلى جانب تعظيم الموارد المالية وتعزيز الاستفادة من الأصول المتاحة.



وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الجيزة إمكانية منح تراخيص جديدة للمساحات الإعلانية، إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة من بعض المعلنين، وطرح عدد من المواقع الإعلانية الجديدة بعد إخضاعها للدراسة الفنية والقانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والعائد الاقتصادي للمحافظة.



كما تناول الاجتماع بحث عدد من الطلبات المقدمة من المعلنين بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، في إطار الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح التراخيص، ووفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة الإعلانات.



وشدد المهندس عادل النجار على عدم السماح بتركيب أي إعلانات من شأنها حجب الرؤية البصرية لمسارات الطرق والمحاور المرورية، أو التأثير سلبًا على عوامل الأمان والسلامة المرورية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية والمرورية والجمالية المعتمدة.



إحكام السيطرة على منظومة الإعلانات

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الإعلانات بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الملف يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الصورة البصرية للمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون.



وخلال الاجتماع، كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية المختصة بمتابعة منظومة التحصيل، والتأكد من تحصيل مستحقات الدولة أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع الاستمرار في المراجعة الدورية للتراخيص القائمة لضمان الالتزام بالضوابط.



حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي محافظ الجيزة، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب المستشار هاني محمد والمستشار محمد جابر المستشارين القانونيين للمحافظة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد عيد مدير إدارة الإعلانات، ورؤساء الأحياء المعنية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.