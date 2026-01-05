الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: تنظيم منظومة الإعلانات أولوية لتعظيم الموارد والحفاظ على المظهر الحضاري

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط

 ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، لبحث آليات تنظيم وتطوير منظومة الإعلانات بنطاق الجيزة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري، إلى جانب تعظيم الموارد المالية وتعزيز الاستفادة من الأصول المتاحة.
 

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الجيزة إمكانية منح تراخيص جديدة للمساحات الإعلانية، إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة من بعض المعلنين، وطرح عدد من المواقع الإعلانية الجديدة بعد إخضاعها للدراسة الفنية والقانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والعائد الاقتصادي للمحافظة.
 

 

كما تناول الاجتماع بحث عدد من الطلبات المقدمة من المعلنين بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، في إطار الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح التراخيص، ووفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة الإعلانات.


وشدد المهندس عادل النجار على عدم السماح بتركيب أي إعلانات من شأنها حجب الرؤية البصرية لمسارات الطرق والمحاور المرورية، أو التأثير سلبًا على عوامل الأمان والسلامة المرورية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية والمرورية والجمالية المعتمدة.
 

إحكام السيطرة على منظومة الإعلانات

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الإعلانات بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الملف يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الصورة البصرية للمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون.
 

وخلال الاجتماع، كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية المختصة بمتابعة منظومة التحصيل، والتأكد من تحصيل مستحقات الدولة أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع الاستمرار في المراجعة الدورية للتراخيص القائمة لضمان الالتزام بالضوابط.
 

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي محافظ الجيزة، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب المستشار هاني محمد والمستشار محمد جابر المستشارين القانونيين للمحافظة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد عيد مدير إدارة الإعلانات، ورؤساء الأحياء المعنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الجيزة منظومة الإعلانات عادل النجار تنظيم الإعلانات تعظيم الموارد المظهر الحضاري تراخيص الإعلانات السلامة المرورية

مواد متعلقة

مصادرة 2300 زجاجة بمصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية المغشوشة بالجيزة

محافظة الجيزة تزيل 5 حالات بناء مخالف بحي الهرم

التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أوسيم تشن أكبر حملة لإزالة مخالفات البناء بقرى بشتيل وبرطس (صور)

محافظ الجيزة يعلن تشغيل خطوط نقل جماعي إلى سوق السيارات المستعملة الجديد

وزير التعليم: إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعليم الفني لتأهيل الطلاب لسوق العمل

مشروع جديد بالجيزة لتأمين الغاز الطبيعي لـ100 ألف عميل بالعمرانية والمنيب

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يطلقون حملة لدعم البكالوريا التكنولوجية

الأكثر قراءة

القرصنة الأمريكية والمعايير المزدوجة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

آخر كلام، سيناريو معلول والسولية ينتظر نجم الأهلي

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

المزيد
الجريدة الرسمية