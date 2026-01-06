الثلاثاء 06 يناير 2026
أسباب انتشار نزلات البرد والأنفلونزا بين الأطفال

نزلات البرد
نزلات البرد
نزلات البرد والأنفلونزا من الأمراض المعدية المنتشرة فى وقتنا الحالى خاصة بين الصغار، نتيجة برودة الطقس التى تضعف مناعة الصغار وتؤثر عليهم.

وللأسف تتكرر أدوار البرد والأنفلونزا على الأطفال ما يزعج الأمهات كثيرا ويقلقهن على صحة الصغار، ويتساءلن عن سبب ذلك لتفادى الإصابة مرة أخرى بنزلات البرد والإنفلونزا.

أسباب انتشار نزلات البرد والانفلونزا بين الأطفال 

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن انتشار البرد والزكام في فترات معينة لا يحدث صدفة ولا بسبب الجو البارد مثلما يعتقد البعض، لأن هناك عوامل كثيرة تجتمع معا وتجعل الجسم أضعف امام أي عدوى حتى لو بسيطة، ومن هذه الأسباب:-

  • ضعف المناعة وغالبا يحدث من إرهاق الجسم وقلة النوم وسوء التغذية لأن المناعة جهاز حساس وأي ضغط عليه يقلل كفاءته.
  • التغيرات المفاجئة في الجو، مثل الخروج من مكان دافئ إلى هواء بارد أو العكس، ما يضعف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق وهذا يجعل الفيروسات تدخل بسهولة خاصة مع الزحمة والاختلاط في المدارس والمواصلات والعمل.
أسباب انتشار نزلات البرد والانفلونزا 
أسباب انتشار نزلات البرد والانفلونزا 
  • سوء التغذية، وهو عامل أساسي، والعديد من الأشخاص تأكل وتشبع لكن طعامها فقير في الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وD والزنك وهذا يضعف قدرة الجسم على المقاومة، ومع قلة شرب المياه، تجف الأغشية المخاطية وتصبح أقل قدرة على صد العدوى.
  • التوتر، والضغط النفسي، والسهر، وقلة النوم، من أكبر أسباب ضعف المناعة لأن الجسم يحتاج راحة حتى يعيد بناء دفاعاته وبدونها أي فيروس بسيط يسيطر.

نصائح لتقوية المناعة 

وأضاف زهران، أن تقوية المناعة ليس معناها أدوية أو حقن لكنها أسلوب حياة يعتمد على أكل متوازن به خضار وفاكهة يوميا، ومصادر بروتين جيدة، ودهون صحية، وشرب الماء بانتظام، مع حركة خفيفة للحفاظ على نشاط الجسم وذلك بجانب الحفاظ على عدد ساعات نوم كافية يوميا، واخيرا الاهتمام بالحصول على العناصر المهمة للمناعة مثل فيتامين C من البرتقال والجوافة وفيتامين D من الشمس والزنك من البيض والمكسرات العسل الطبيعي والزبادي، وجميعها تساعد الجسم، على العمل بأعلى كفاءة.

وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

احذري، الدايت القاسى يجهد الكبد ويدمر المناعة

