أخطاء شائعة تجعل البرد يتكرر على طفلك

نزلات البرد والانفلونزا من الأمراض المعدية المنتشرة فى وقتنا الحالى خاصة بين الأطفال وقد تطول فترة الإصابة بها ما يؤثر على صحة الصغار.

وتشكو معظم الأمهات من تكرار نزلات البرد سريعا عند الأطفال ما يقلقهن كثيرا خوفا من حدوث أى مضاعفات خطيرة للطفل.

أخطاء شائعة تجعل البرد يتكرر على الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك أخطاء شائعة تجعل البرد يتكرر على الأطفال، منها:-

الاستحمام أو الجلوس أمام المروحة مباشرة بعد التعرق.

عدم تكملة العلاج للنهاية.

الخروج بملابس خفيفة والطقس بارد.

الجلوس بجانب طفل مريض.

قلة شرب السوائل الدافئة.

ضعف التغذية.

قلة النوم والسهر.

نزلات البرد

عدم تغيير فرشة الأسنان بعد المرض.

الرجوع للمدرسة قبل التعافي الكامل.

التعرض لدخان السجائر.

إهمال غسل اليدين.

تيارات هواء مباشرة على الطفل.

مجهود زائد بعد التحسن.

إعطاء الطفل أدوية بدون استشارة طبيب.

استخدام نفس المناديل أكثر من مرة.

عدم تنظيف الأنف بطريقة صحيحة.

إهمال تنظيف الألعاب والأدوات.

شرب مشروبات باردة أثناء المرض.

عدم تغطية الطفل وقت النوم جيدا.

كثرة الحلويات والشيبسي.

مشاركة الأكواب والملاعق مع الآخرين.

تقبيل الطفل من شخص مريض.

عدم تهوية البيت نهائيا.

تعريض الطفل لفرق حرارة مفاجئ.

كثرة الخروج في الجو البارد وقت المرض.

إهمال إعطاء خافض حرارة عند اللزوم.

عدم متابعة التحسن أو تدهور الحالة.

تجاهل أعراض زي الصفير أو الكحة الشديدة.

الاعتماد على أعشاب فقط بدون علاج مناسب.

عدم تعليم الطفل أن يغطي فمه عند السعال أو العطس.

إدخال الطفل مطبخ به أبخرة أو روائح قوية.

قلة شرب الماء حتى بدون عطش.

