ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟

عصير البرتقال واحد من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا عند الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواه المرتفع من فيتامين C.

هذا الفيتامين معروف بدوره كمضاد قوي للأكسدة، ودعمه لوظائف الجهاز المناعي، ما يجعله خيارًا تلقائيًّا للكثيرين عند الشعور ببدايات الزكام.


ورغم فوائده المتعددة، فلا تزال الأبحاث العلمية منقسمة حول ما إذا كان عصير البرتقال قادرًا فعلًا على تخفيف أعراض البرد أو تقصير مدته بشكل ملموس وفق ما نشر على  Health.

لماذا قد يساعد عصير البرتقال في تخفيف أعراض البرد؟

يحتوي عصير البرتقال على مزيج من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها فيتامين C، وحمض الفوليك، ومركبات نباتية تعرف بـ«الفلافونويدات».
 

 أشارت دراسة طبية  إلى أن شرب عصير البرتقال الطبيعي 100% قد يساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، بفضل محتواه العالي من هذه المركبات المضادة للأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف وتحد من الاستجابات الالتهابية.

وتكمن أهمية هذا التأثير في أن نزلات البرد غالبًا ما تُسبب التهابًا في الأغشية المخاطية للأنف والحلق. 

لذلك، فإن تقليل الالتهاب قد ينعكس على تخفيف بعض الأعراض المزعجة، مثل الاحتقان وألم الحلق.
مع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال أولية، وتحتاج إلى دراسات أوسع لتأكيد دور عصير البرتقال كوسيلة فعالة لعلاج نزلات البرد.

 

لماذا قد لا يكون عصير البرتقال فعالًا؟

وارتبط فيتامين C  في العديد من الدراسات بتقليل شدة أعراض البرد، لكن الفارق يكمن في الجرعة.


مراجعة علمية حديثة خلصت إلى أن تناول مكملات فيتامين C بجرعات مرتفعة (نحو 1000 ملجم يوميًّا أو أكثر) قد يُقصر مدة الإصابة ويخفف حدة الأعراض.

في المقابل، يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال عادة على ما بين 70 و90 ملج فقط من فيتامين C، وهي كمية أقل بكثير من الجرعات المستخدمة في الدراسات. ولهذا، يبقى تأثير العصير محدودًا مقارنة بالمكملات الغذائية المركزة.

 

هل يمكن أن يزيد عصير البرتقال الأعراض سوءًا؟

في بعض الحالات، قد تأتي النتائج عكسية. فعصير البرتقال غني بحمض الستريك، وهو ما قد يؤدي إلى:

تهيج الحلق وزيادة الشعور بالألم، خاصة لدى المصابين بالتهاب حاد.

تحفيز أعراض ارتجاع المريء (GERD)، ما قد يزيد من السعال والانزعاج.

زيادة إفراز المخاط، وهو ما قد يفاقم أعراض مثل سيلان الأنف والكحة.


لهذا السبب، ينصح من يعانون من التهاب شديد في الحلق أو سعال مصحوب ببلغم بتقليل استهلاك عصير البرتقال مؤقتًا.

 وينطبق الأمر أيضًا على بعض العصائر الحمضية الأخرى مثل الجريب فروت والأناناس والعنب.

 

ماذا تشرب بدلًا من ذلك؟

إذا كان عصير البرتقال يمنح الجسم شعورًا بالراحة، فلا مانع من تناوله باعتدال، أما إذا كان يفاقم الأعراض، فالأفضل التركيز على مشروبات ألطف على الحلق، مثل:

شاي الأعشاب الدافئ.

الماء الدافئ مع العسل.

المرق.

الحساء.

استشاري ينصح بتناول قشر البرتقال لقيمته الغذائية العالية

"الزراعة" تعلن بدء موسم تصدير البرتقال منتصف ديسمبر المقبل


الحفاظ على الترطيب الجيد يظل عاملًا أساسيًّا أثناء الإصابة بنزلة برد، إذ يساعد على تسييل المخاط وتخفيف الاحتقان.

 

عصير البرتقال ليس علاجًا سحريًّا لنزلات البرد، لكنه قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص ومزعجًا لآخرين والقرار لاستخدام عصير البرتقال يعتمد على استجابة الجسم والأعراض الفردية، مع تذكُّر أن الراحة، والسوائل الدافئة، والتغذية المتوازنة تظل حجر الأساس للتعافي.

