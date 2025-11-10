أسباب انتشار الكحة بين الأطفال وطرق علاجها

18 حجم الخط

الكحة من الأعراض المنتشرة بين الأطفال فى وقتنا الحالى بسبب نزلات البرد والانفلونزا وهى أمراض معدية منتشرة فى وقتنا الحالى بسبب تغيير الفصول.

والكحة للأسف معظمها مصحوب ببلغم مما يشكل خطورة على الأطفال لأنه إهمال العلاج قد يسبب التهاب رئوي، لذا يجب الاهتمام بعلاج الكحة.

أسباب انتشار الكحة بين الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن السبب الأساسي فى انتشار الكحة بين الأطفال هو الفيروسات التنفسية الموسمية التي تنشط مع تقلب الجو بين البرد والحر، كما أن الأطفال مناعتهم مازالت تتكون، وبالتالى يتعرضوا بسهولة للعدوى خاصة في الحضانات والمدارس.

فيروسات تسبب الكحة

وأضاف عبد الحميد، أن أهم الفيروسات التى تسبب الكحة:

فيروسات البرد والإنفلونزا

الفيروس المخلوي التنفسي

أحيانا الحساسية الموسمية أو التهابات الجيوب الأنفية التى تزيد الكحة.

أسباب طول فترة الإصابة بالكحة

وتابع، أن الكحة تطول مع الطفل حتى بعد انتهاء البرد، وذلك لأن الشعب الهوائية تكون مازالت متهيجة بعد العدوى، فتحتاج وقت لتعود إلى حالتها الطبيعية، مايجعل الكحة تستمر من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع في بعض الأطفال، خاصة في الليل أو بعد اللعب والمجهود.

نصائح تساعد الأطفال على الشفاء من الكحة

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض النصائح التى تساعد الأطفال على الشفاء من الكحة، منها:

السوائل الدافئة مثل الينسون، والنعناع، والزنجبيل الخفيف، أو مياه دافئة بعسل بعد سن سنة، فهى ترطب الحلق وتهديء الكحة.

الترطيب والبخار، عمل جلسة استنشاق بخار مياة دافئة من خلال حمام ماء ساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق، وهذا يساعد على فتح الشعب الهوائية.

تهوية المنزل والحفاظ على نظافة الجو.

إبعاد الطفل عن التدخين، والبخور، والمعطرات، والهواء الجاف، فالجو النقي يساعد الجهاز التنفسي على أن يهدأ أسرع.

النوم المريح، رفع رأس الطفل قليلا أثناء النوم لتقليل الكحة الليلية.

التغذية الجيدة والراحة، حيث تزويد الفواكه والخضار الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة، وترك الطفل يأخذ قسط كافي من النوم.

أعراض تحتاج تدخل طبى سريع

وأضاف استشارى الأطفال، أن الطفل يحتاج إلى طبيب فى حالة استمرار الكحة أكثر من أسبوعين أو صعوبة التنفس أو صفير فى الصدر، أو إصابة الطفل بحرارة عالية ولا تنخفض، أو وجود بلغم داكن اللون أو به دم أو رفض الطفل الطعام وشرب السوائل.

