احذري، السهر يزيد نزلات البرد والأنفلونزا عند الأطفال

نزلات البرد والأنفلونزا من الأمراض المعدية المنتشرة حاليا بين الأطفال نتيجة انخفاض حرارة الطقس التى تضعف المناعة.

وهناك أطفال تزداد لديهم معدلات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أكثر من غيرهم ما يقلق الأمهات ويتساءلن عن السبب.

السهر يزيد نزلات البرد عند الأطفال

يقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السهر يزيد نزلات برد أكثر عند الأطفال، وهناك دراسة من Carnegie Mellon University، أكدت أن النوم أقل من 6 أو 7 ساعات، يزيد احتمالية نزلات البرد حتى 4 مرات.

السهر ونزلات البرد والانفلونزا

مخاطر السهر على الأطفال

وأضاف شبيب، وذلك لأن السهر يقلل نشاط الخلايا المناعية (NK cells)، ما ينتج عنه:-

ضعف تكوين الأجسام المضادة

رفع هرمون الكورتيزول المثبط للمناعة

وتابع، أن الأطفال قليلي النوم يمرضون أكثر، وشفاؤهم يكون أبطأ، لذا لا بد من الاهتمام بتنظيم مواعيد نوم الطفل، مع العلم أن النوم الليلي المنتظم أهم من القيلولة، ويجب الحرص على أن يكون النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، فالنوم المبكر للطفل يعنى مناعة أقوى ومرض أقل.

ويجب على الأمهات فى فصل الشتاء أن تهتم بالباس الصغار ملابس مناسبة للتدفئة حفاظا على مناعتهم، مع تقديم الأكلات التى تقوى جهاز المناعة مثل الخضروات والفاكهة الطازجة والبروتينات ومنتجات الألبان والبقول والأهم من ذلك مصادر فيتامين سي لأنه أساسي للحفاظ على قوة وكفاءة جهاز المناعة، مع الاهتمام بنظافة المنزل وتهويته يوميا، وتنظيم مواعيد النوم والوجبات الرئيسية للطفل وتقديم السوائل الدافئة والمياه له على مدار اليوم.

