نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة فى وقتنا الحالى

18 حجم الخط

تشكو معظم الأمهات من انتشار نزلات البرد والانفلونزا بين الصغار فى وقتنا الحالى لأسباب عديدة وللاسف حذرت وزارة الصحة من انتشار الفيروسات فى هذه الفترة حيث تغيير الفصول وتقلب الطقس.

وأكد الأطباء من ضرورة الاهتمام بتغذية الأطفال حفاظا على مناعتهم، ويجب عدم الذهاب إلى المدرسة وقت مرض الأطفال لحين الشفاء مع ضرورة ارتداء الكمامة لتجنب العدوى.

نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة

ويقول الدكتور هانى عصام استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن نزلات البرد والإنفلونزا منتشرة كثيرا بين الأطفال فى وقتنا الحالى، لذا يجب على الأمهات اتخاذ بعض الإجراءات حفاظا على صحة الأطفال، منها:

إذا ظهرت أعراض البرد والانفلونزا على أحد أفراد الأسرة، يجب أن يذهب الطفل من نفس الأسرة إلى أى مكان حتى المدرسة لأنه سينقل العدوى بين أقرانه حتى ولو لم تظهر عليه أى أعراض.

نزلات البرد والانفلونزا

يجب أن يكون طعام الأطفال خفيف وصحة مثل اللحوم والدجاج المسلوقة مع شوربة الخضار وتناول الفاكهة والزبادى، والابتعاد عن المقليات والحلوى لأنها تضعف المناعة.

الاهتمام بنظافة اليدين، حيث يجب التنبيه على الصغار بضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون قبل الاكل وبعد الخروج من الحمام.

تهوية المنزل يوميا مع الاهتمام بتطهير الأسطح والارضيات وتنظيف المنزل باستمرار.

تغذية الطفل السليمة تساعده على الشفاء سريعا من البرد والانفلونزا.

ممنوع إعطاء الطفل أى دواء بدون استشارة طبية خاصة أدوية البرد والحساسية والمضادات الحيوية حفاظا على مناعة الطفل وصحته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.