عقوبات رفض العامل تنفيذ تعليمات صاحب العمل

18 حجم الخط

ينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أساس التوازن بين حقوق وواجبات كل طرف، حيث يلتزم العامل بأداء عمله بدقة وأمانة، والامتثال للتعليمات المشروعة الصادرة من صاحب العمل، في المقابل يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة تحترم كرامة العامل وحقوقه.



قانون العمل

أكد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 أن التزام العامل بتعليمات صاحب العمل ليس التزامًا مطلقًا، وإنما مشروط بأن تكون هذه التعليمات مشروعة، ومتصلة بالعمل، ولا تخالف القانون أو العقد أو الآداب العامة. وفي حال رفض العامل تنفيذ تعليمات مستوفية لهذه الشروط، يجوز توقيع جزاءات تأديبية عليه.



رفض العامل تنفيذ التعليمات

وتنص أحكام قانون العمل على أن رفض العامل تنفيذ التعليمات المشروعة يُعد مخالفة تأديبية، إذا كانت هذه التعليمات صادرة في حدود سلطة صاحب العمل، وتهدف إلى تنظيم العمل أو ضمان حسن سيره أو المحافظة على المنشأة وسلامة العاملين.

العقوبات التأديبية

وتتدرج العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا لمبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء. وتبدأ هذه العقوبات عادة بـ الإنذار الكتابي، ويُستخدم في الحالات البسيطة أو عند تكرار المخالفة لأول مرة، بهدف تنبيه العامل إلى خطأ سلوكه دون المساس بحقوقه الجوهرية.



حالات رفض تقرير التعليمات

وفي حال تكرار رفض التعليمات أو جسامة المخالفة، يجوز لصاحب العمل توقيع الخصم من الأجر، على ألا يتجاوز الخصم الحدود التي نص عليها القانون، والتي تهدف إلى منع التعسف وضمان عدم الإضرار بالعامل ماديًا بشكل غير مبرر.



الوقف عن العمل

و تصل العقوبة إلى الوقف عن العمل لمدة محددة مع الحرمان من الأجر، إذا كان رفض التعليمات من شأنه الإضرار بسير العمل أو تعطيل الإنتاج أو تعريض المنشأة أو العاملين للخطر، مع ضرورة أن يتم ذلك وفق إجراءات قانونية واضحة.



وفي الحالات الجسيمة، التي يُشكل فيها رفض التعليمات إخلالًا خطيرًا بواجبات العمل، كرفض تنفيذ تعليمات تتعلق بالسلامة المهنية أو الأمن داخل المنشأة، قد يترتب على ذلك إنهاء عقد العمل، بشرط ثبوت المخالفة، واتباع الإجراءات القانونية، وعدم إساءة استعمال هذا الحق.



حق رفض تنفيذ التعليمات غير المشروعة

وفي المقابل، يمنح القانون العامل حق رفض تنفيذ التعليمات غير المشروعة، مثل تلك التي تخالف القانون أو تعرض حياته أو صحته للخطر، أو تمس كرامته، أو تكلفه بعمل غير متفق عليه جوهريًا في العقد، دون أن يُعد ذلك مخالفة تأديبية.



ويشدد قانون العمل على ضرورة احترام الضمانات التأديبية، حيث لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد تحقيق، وسماع أقوال العامل، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، بما يحقق العدالة ويمنع التعسف في استخدام السلطة التأديبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.