لو ابنك أقل من 5 سنوات، دليلك الشامل لعلاج نزلات البرد وأعراضها

دليلك الشامل لعلاج نزلات البرد وأعراضها، تشكو معظم الأمهات هذه الأيام من معاناة الأطفال الصغار من عدوى نزلات البرد المتكررة.

ومع تحذيرات الأطباء من أضرار المضادات الحيوية المتكررة، وكذلك الأبحاث والدراسات العلمية التي أثبتت أضرار أدوية الكحة على الأطفال الصغار، بدأت الأمهات تبحث عن العلاجات الطبيعية التي تصلح للأطفال الصغار.

توضح الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن نزلات البرد عند الأطفال أقل من 5 سنوات غالبًا ما تكون بسيطة وتتحسن خلال أيام، والاعتماد على الوصفات الطبيعية الآمنة مع الراحة والسوائل هو الخيار الأفضل في معظم الحالات.

أعراض نزلات البرد عند الأطفال أقل من 5 سنوات

قد تختلف شدة الأعراض من طفل لآخر، ومن أهمها:

رشح أو انسداد الأنف

العطس المتكرر

كحة خفيفة أو متوسطة

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة

فقدان الشهية

الخمول أو قلة النشاط

صعوبة النوم بسبب انسداد الأنف

احمرار العينين أحيانًا

مهم: نزلات البرد فيروسية، أي أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاجها.

علاج الزكام عند طفلك

طرق طبيعية وآمنة لعلاج نزلات البرد عند الأطفال

1- الراحة والنوم الجيد

الراحة عنصر أساسي في الشفاء.

احرصي على نوم الطفل ساعات كافية.

ارفعي رأس الطفل قليلًا أثناء النوم لتخفيف احتقان الأنف (بوضع وسادة أسفل المرتبة وليس تحت الرأس مباشرة).

2- السوائل الدافئة

السوائل تساعد على:

ترطيب الجسم

تقليل لزوجة المخاط

تهدئة الحلق

أمثلة مناسبة حسب العمر:

الماء الدافئ

شوربة الخضار أو الدجاج

اليانسون أو الكمون (كميات صغيرة)

حليب دافئ قبل النوم

تجنبي المشروبات المثلجة تمامًا.

3- محلول الملح للأنف

من أكثر الطرق أمانًا وفعالية:

يساعد على تنظيف الأنف

يقلل الاحتقان

يسهل التنفس

الطريقة:

استخدمي محلول ملحي جاهز أو نقطة ملح مع ماء مغلي ومبرد

نقطتان بكل فتحة أنف 2–3 مرات يوميًا

4- البخار (بحذر شديد)

يفيد في تخفيف انسداد الأنف والكحة.

طريقة آمنة:

حمام دافئ وبخار خفيف في المكان

أو وضع إناء ماء ساخن في الغرفة (بعيدًا عن الطفل)

لا تضعي وجه الطفل مباشرة فوق البخار لتجنب الحروق.

5- العسل (للأطفال فوق سنة فقط)

يهدئ الكحة

يخفف التهاب الحلق

يحسن النوم

الجرعة:

نصف ملعقة صغيرة قبل النوم

يمكن خلطه مع قطرات ليمون

ممنوع تمامًا للأطفال أقل من سنة.

6- الزيوت الطبيعية (استخدام خارجي فقط)

مثل:

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

الاستخدام:

تدليك الصدر والظهر بلطف

يساعد على الاسترخاء وتحسين التنفس

لا تستخدمي الزيوت العطرية المركزة مباشرة على جلد الطفل.

7- الأطعمة الداعمة للمناعة

إذا كان الطفل يأكل:

شوربة العدس

الخضار المطبوخة (جزر – كوسة – بطاطس)

البرتقال أو اليوسفي (بكميات مناسبة)

الزبادي لدعم المناعة

8- الحفاظ على دفء الطفل

ملابس قطنية دافئة

تجنب تيارات الهواء الباردة

عدم الإفراط في التدفئة

علاج نزلات البرد عند الأطفال

ما يجب تجنبه تمامًا

إعطاء أدوية برد بدون استشارة طبيب

استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ

العسل للأطفال أقل من سنة

وصفات شعبية غير معروفة المصدر

التدخين بجوار الطفل

متى يجب مراجعة الطبيب؟

راجعي الطبيب فورًا إذا:

استمرت الحرارة أكثر من 3 أيام

ظهرت صعوبة في التنفس

رفض الطفل الطعام والشراب تمامًا

زادت حدة الكحة أو تحولت لصفير

كان الطفل أقل من 3 شهور

