الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

بداية العام الجديد
بداية العام الجديد 2026
18 حجم الخط

دقائق تفصلنا عن بدء العام الجديد 2026، وأكدت وزارة الصحة أهمية اتباع نمط حياة صحي يوميًا للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز المناعة، مشيرة إلى عدة خطوات بسيطة وفعالة يمكن للمواطنين الالتزام بها، في عام 2026.

 

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:


١- شرب 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب ووظائف الجسم الحيوية.
 

٢- تنوع ألوان الطعام من خضار وفواكه لضمان الحصول على كافة العناصر الغذائية الضرورية.
 

٣- ممارسة الرياضة بانتظام حتى لو كانت خطوات بسيطة يوميًا، لتعزيز اللياقة البدنية وصحة القلب.
 

٤- الحفاظ على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية عبر الصداقات والأنشطة الترفيهية لتخفيف التوتر.
 

٥- النوم الكافي لمدة 8 ساعات يوميًا لضمان راحة الجسم وتجديد الطاقة.
 

٦- متابعة التطعيمات بانتظام للوقاية من الأمراض المعدية والموسمية.


٧- الإقلاع عن التدخين مع بداية العام الجديد 

 

الحرص على الوقاية من الأمراض المزمنة


وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحرص على الوقاية من الأمراض المزمنة من خلال الفحص الدوري للضغط والسكر والكوليسترول، ومتابعة وزن الجسم بانتظام.
 

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من العدوى، بما في ذلك غسل اليدين المتكرر وارتداء الكمامات عند الحاجة.


ونصحت بالحد من التعرض للشاشات لفترات طويلة، مع ممارسة تمارين الاسترخاء لتحسين جودة النوم وتقليل الإجهاد النفسي.
 

وأكدت أهمية الاهتمام بالصحة العقلية من خلال جلسات التأمل، التنفس العميق، وممارسة الهوايات التي تخفف التوتر النفسي.

وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة

10 أمراض معدية الأكثر انتشارا عالميا في 2025


وأكدت وزارة الصحة أن الالتزام بهذه الإرشادات اليومية يساعد في تعزيز الصحة العامة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنفس العميق التدخين ارتداء الكمامات الحفاظ على الصحة النفسية الصحة النفسية الصحة العقلية النظافة الشخصية الكوليسترول تحسين جودة الحياة صحة القلب صحة النفسية نصائح وزارة الصحة ممارسة الرياضة بانتظام وظائف الجسم الحيوية وزارة الصحة وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026

مواد متعلقة

10 أمراض معدية الأكثر انتشارا عالميا في 2025

5 مهام حصرية للصحة بشأن الطعام بعد نقل اختصاصات الرقابة للهيئة القومية لسلامة الغذاء

هيئة الإسعاف: 1772 سيارة لتأمين الكنائس والكاتدرائيات في احتفالات رأس السنة

وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

هيئة الدواء: الأسعار في مصر الأرخص عالميا ونراعي البعد الاجتماعي للمريض

رئيس الرعاية الصحية: مركز طوارئ مستشفى السويس العام يدخل الخدمة نهاية يناير المقبل

هيئة الدواء: مصر تحقق توطين 91% من صناعة الدواء لأول مرة

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

أمم أفريقيا، الجابون تتقدم على كوت ديفوار 1/2 في الشوط الأول

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نحتفل ببداية السنة الجديدة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل الأبراج والتنجيم والتاروت دليل على المستقبل؟ محمد المهدي يوضح (فيديو)

قصة زواج السيدة زينب ومعلومات عن زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads