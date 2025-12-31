وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

18 حجم الخط

دقائق تفصلنا عن بدء العام الجديد 2026، وأكدت وزارة الصحة أهمية اتباع نمط حياة صحي يوميًا للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز المناعة، مشيرة إلى عدة خطوات بسيطة وفعالة يمكن للمواطنين الالتزام بها، في عام 2026.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:



١- شرب 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب ووظائف الجسم الحيوية.



٢- تنوع ألوان الطعام من خضار وفواكه لضمان الحصول على كافة العناصر الغذائية الضرورية.



٣- ممارسة الرياضة بانتظام حتى لو كانت خطوات بسيطة يوميًا، لتعزيز اللياقة البدنية وصحة القلب.



٤- الحفاظ على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية عبر الصداقات والأنشطة الترفيهية لتخفيف التوتر.



٥- النوم الكافي لمدة 8 ساعات يوميًا لضمان راحة الجسم وتجديد الطاقة.



٦- متابعة التطعيمات بانتظام للوقاية من الأمراض المعدية والموسمية.



٧- الإقلاع عن التدخين مع بداية العام الجديد

الحرص على الوقاية من الأمراض المزمنة



وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحرص على الوقاية من الأمراض المزمنة من خلال الفحص الدوري للضغط والسكر والكوليسترول، ومتابعة وزن الجسم بانتظام.



وأشارت إلى أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من العدوى، بما في ذلك غسل اليدين المتكرر وارتداء الكمامات عند الحاجة.



ونصحت بالحد من التعرض للشاشات لفترات طويلة، مع ممارسة تمارين الاسترخاء لتحسين جودة النوم وتقليل الإجهاد النفسي.



وأكدت أهمية الاهتمام بالصحة العقلية من خلال جلسات التأمل، التنفس العميق، وممارسة الهوايات التي تخفف التوتر النفسي.



وأكدت وزارة الصحة أن الالتزام بهذه الإرشادات اليومية يساعد في تعزيز الصحة العامة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

