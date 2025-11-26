احذري الدور المنتشر بين الصغار حاليا يمكن أن يسبب التهاب رئوي

18 حجم الخط

لا يوجد منزل فى وقتنا الحالى إلا وبه طفل يعانى من نزلات البرد والانفلونزا، وللاسف هو ليس برد أو انفلونزا بل متحور جديد من الكورونا.

وهذا الفيروس المنتشر له أعراض حادة بين الكبار والصغار ولكنه أشد على الصغار وتطول فترة علاجه مايلزم الأمهات والاهتمام بمواعيد العلاج لتفادى اى مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الدور المنتشر حاليا يمكن أن يتحول إلى التهاب رئوى، لذا يجب ألا نستهين بالكحة أو السخونة عند الطفل، لأن إهمال الدور يمكن أن يوصل لالتهاب رئوي، خصوصا عند الأطفال الصغيرة.

نزلات البرد والانفلونزا

أعراض تستدعى القلق إذا ظهرت على الطفل

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أعراض تستدعى القلق وتدفعنا للكشف الفورى على الطفل، منها:

ارتفاع حرارة الطفل وعدم نزولها.

كحة شديدة أو مطولة

نهجان أو سرعة في النفس

صفير في الصدر

خمول غير طبيعي

رفض الأكل أو الرضاعة

نصائح لعلاج الطفل سريعا

وتابع، أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب الكشف الفورى على الطفل والالتزام بالعلاج حفاظا على صحة الطفل، وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لشفاء الطفل سريعا، منها:-

اعطاء الطفل سوائل كثيرة على مدار اليوم.

نخفض حرارة الطفل بشكل صحيح.

ممنوع إعطاء الطفل مضاد حيوي بدون استشارة طبية.

ابعاد الطفل عن دخان السجائر.

الالتزام بتطعيم الالتهاب الرئوي في ميعاده

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن تطعيم الالتهاب الرئوي ليس تطعيم عادى، فهو يحمى الطفل من أخطر أنواع بكتيريا الالتهاب الرئوي.



