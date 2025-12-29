الإثنين 29 ديسمبر 2025
احذري، الدايت القاسى يجهد الكبد ويدمر المناعة

الدايت القاسي
نزول الوزن من الأمور المهمة التى تحافظ على الصحة وتساعد على رشاقة الجسم وتحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية والضغط والسكر وغيرهم.

ونزول الوزن يجب أن يكون تحت إشراف طبى وباعتدال وللاسف هناك بعض الفتيات لديهن هوس بنزول الوزن السريع ويتبعون أنظمة ريجيم قاسية للتخلص من الوزن سريعا دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

مخاطر الدايت القاسي على صحة الكبد

ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن الدايت القاسي يؤثر بشكل سلبي على الكبد والمناعة، لأنه عند تقليل الطعام بشدة، الجسم يدخل في وضع الطوارئ، وهنا الكبد يضطر أن يحرق بروتين العضلات للحصول على طاقة، فتتراكم نواتج سامة مثل الأمونيا، وفي نفس الوقت، يقل دخوله من فيتامينات ومعادن ضرورية لتجديد خلايا الكبد والمناعة مقل الزنك، والسيلينيوم، وB12، وD.

مخاطر الدايت القاسي على صحة الكبد 
كيف يتأثر جهاز المناعة من الدايت القاسى

وأضاف حلمي، أن كل ذلك يسبب إجهاد الكبد لأنه يعمل بدون وقود كافى أى طعام، كما أن جهاز المناعة يضعف لأن البروتينات التي تبني الأجسام المضادة غير متوفرة، وبالتالى تبطء عملية حرق الدهون، وتزيد الدهون بشكل سريع بمجرد العودة إلى الطعام مرة أخرى بعد نزول الوزن.

أسس نزول الوزن الصحى 

وتابع، أن الدايت الصحيح ليس “حرمان” ولا “تجويع”، فهو نظام يغذي الجسم ويحرق بذكاء، ولا يجهد الكبد فالجسم لا يحتاج دايت قاسي بل يحتاج طعام حقيق متوازن يحافظ على طاقة الجسم ويساعد فى حرق الدهون ويحافظ على كتلة العضلات وقوة جهاز المناعة.

طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان وزيادة حرق الدهون

هل يساعد حمص الشام في إنقاص الوزن؟ أخصائي يجيب

