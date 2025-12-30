السمك واللبن والبيض والعدس، هل تزيد من نزلات البرد عند الأطفال؟ استشارى يجيب

18 حجم الخط

تنتشر حاليا نزلات البرد والانفلونزا بين الأطفال لانخفاض حرارة الطقس التى تؤثر على مناعة الصغار وتسبب انتشار العدوى.

وعند إصابة الطفل بنزلات البرد والكحة تحرص بعض الأمهات على منع تقديم اللبن والبيض والسمك والعدس خلال فترة الإصابة حتى لا تزيد الأعراض.

يقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن نزلات البرد سببها فيروسات تنفسية، تسبب التهاب في الأغشية المخاطية للأنف والبلعوم، فيزيد الرشح والعطس والكحة، أما الطعام لا يسبب العدوى.

علاقة اللبن والسمك والبيض والعدس بنزلات البرد

وأضاف شبيب، أن اللبن والبيض والسمك والعدس أكلات مهمة وضرورية للصحة، ومن فوائد هذه الأكلات وتأثيرها على البرد:-

أولا اللبن ومنتجاته، لا يزيدوا البرد، لكن أثناء الالتهاب التنفسي الطفل يشعر بأن الإفرازات “أثقل” لأن اللبن قوامه دسم وبيغير إحساس الفم والحلق، فيظهر كأنه بلغم أكثر، وبالتالى إذا كان الطفل يتقبل مذاقه ولا يعانى من الحساسية فلا مانع منه، أما إذا كان الطفل مصاب بحساسية لبن ويعانى من كحة وصفير وقيء وإسهال وطفح يحب منع اللبن بسبب الحساسية وليس البرد.

ثانيا البيض، وهو غذاء غني بالبروتين والزنك وفيتامينات مهمة للمناعة، ولا يسبب كحة أو رشح إلا في حالة حساسية البيض، ومن علامات حساسية البيض، الطفح والحكة، وتورم الشفاة، والقيء المتكرر، والصفير أو صعوبة تنفس بعد الأكل مباشرة.

السمك، وهو مصدر ممتاز لأوميجا 3 وفيتامين D، وقد يدعم المناعة، ولا يزيد نزلات البرد، لكن حساسية السمك واردة، وأعراضها قد تشبه “برد” (رشح وكحة) لكنها غالبا تأتي بعد الأكل بفترة قصيرة ومعها طفح أو صفير.

العدس والبقوليات، وهى ممتازة للحديد والبروتين والألياف، ولا تسبب برد.د، ولكن، قد تزيد الغازات أو تسبب ارتجاع عند بعض الأطفال، والارتجاع يهيج الحلق ويمكن أن يزيد الكحة ليلا.

هل اللبن والبيض والسمك والعدس يزيدوا نزلات البرد

الفرق بين العدوى الفيروسية والحساسية عند الأطفال

وتابع، النقطة الفاصلة هنا هى التفرقة بين البرد وأعراض الحساسية، من حيث:-

العدوى الفيروسية أعراضها عبارة عن حرارة، وزكام تدريجي، وألم حلق، والأعراض تحسن خلال من 7 إلى 10 أيام.

أما الحساسية أو التهيج، أعراضه عبارة عن ارتجاع وأعراض مرتبطة بوقت الأكل مثل الطفح والصفير والقيء والحكة.

طرق التعامل مع نزلات البرد عند الأطفال

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه عند اصابة الأطفال بنزلات البرد، يجب تقديم السوائل الدافئة لهم مع محلول ملحي للأنف، وعسل لمن فوق سنة، أو اذا كانت في الكحة مزعجة، مع تقديم طعام خفيف حسب شهية الطفل، وبدون منع أطعمة مفيدة بلا سبب، وإذا ظهرت على الطفل أعراض خطيرة مثل صعوبة تنفس وزرقة أو صغير شديد وخمول مع حرارة لمدة 3 أيام يجب استشارة الطبيب على الفور.

