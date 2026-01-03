السبت 03 يناير 2026
رياضة

برايتون يعمق جراح بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برايتون على نظيره بيرنلي، بنتيجة 2ـ0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أمريكان إكسبريس، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة برايتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وسجل هدفي فريق برايتون كل من: روتر في الدقيقة 29 وياسين عياري في الدقيقة 47. 

تشكيل برايتون ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تشكيل بيرنلي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ترتيب برايتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل فريق برايتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي بيرنلي بالمركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

يذكر أن هالاند لاعب مانشستر سيتي، يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفًا قبل انطلاق الجولة الـ 20.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا 
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف
4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف
4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

