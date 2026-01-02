بعد خسارة النصر أمام الأهلي، جدول ترتيب الدوري السعودي

الجمعة 02 يناير 2026
واصل فريق النصر تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، رغم سقوطه أمام الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن.

وتمكن الأهلي من حسم المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء قوي ومثير، إلا أن الخسارة لم تحرم النصر من البقاء على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، يليه الهلال في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ثم التعاون ثالثا بـ28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- النصر – 31 نقطة

2- الهلال – 29 نقطة

3- التعاون – 28 نقطة

4- الأهلي – 25 نقطة

5- القادسية – 21 نقطة

6- الاتحاد – 20 نقطة

7- الاتفاق – 19 نقطة

8- نيوم – 17 نقطة

9- الخليج – 15 نقطة

10- الحزم – 13 نقطة

11- الفيحاء – 12 نقطة

12- الفتح – 11 نقطة

13- الخلود – 9 نقاط

14- ضمك – 9 نقاط

15- الشباب – 8 نقاط

16- الرياض – 8 نقاط

17- الأخدود – 5 نقاط

18- النجمة – نقطتان

مباراة الأهلي والنصر

وسجل هدفي فريق أهلي جدة الأولين اللاعب إيفان توني في الدقيقة 7 والدقيقة 20، بينما جاء هدفي النصر عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 31 والدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2ـ2. 

وفي الشوط الثاني نجح ميريح ديميرال في تسجيل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 55. 

وشهدت المباراة تعرض علي مجرشي لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 6+90 ونواف بوشل لاعب النصر  في الدقيقة 9+90. 

