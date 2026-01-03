الرجاء البيضاوي يوقع عقود انتقال لاعبه إلى صفوف الأهلي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية مغربية عن مستجدات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل استكمال الموسم.

الرجاء يوقع عقود انتقال بلعمري للأهلي

وبحسب ما أورده التقارير المغربية، فإن إدارة الرجاء وقعت العقود الثلاثية الخاصة بانتقال يوسف بلعمري إلى الأهلي أمس الجمعة، تمهيدا لرحيل اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة بيع نهائي خلال الميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير أن هناك اتفاقا شفهيا مسبقا تم بين اللاعب والنادي الأهلي خلال شهر ديسمبر الماضي، على كافة تفاصيل التعاقد، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الناديين.

وأشارت إلى أن أحد مسؤولي النادي الأهلي من المنتظر أن يتواجد في المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إنهاء الإجراءات النهائية الخاصة بالصفقة، خاصة في ظل تواجد يوسف بلعمري حاليا في معسكر المنتخب المغربي.

من هو يوسف بلعمري المرشح للانتقال إلي الأهلي؟

ويبلغ يوسف بلعمري من العمر 27 عامًا حيث يعد اللاعب من مواليد 20/9/1998، وكانت بداية مع فريق الفتح الرباطي المغربي قبل أن ينتقل إلى نادي الرجاء البيضاوي في صيف موسم 2023.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فان بلعمري مع الفتح الرباطي المغربي في 125 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 19 هدفا، أما مع الرجاء المغربي خاض 72 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14 هدفا.

وسبق أن شارك اللاعب مع منتخب المغرب في الفئات السنية تحت 20 و23 عاما وخاض معهم ثلاث مباريات، كما خاض مع منتخب المغرب 15 مباراة دولية.

وتصل قيمة اللاعب التسويقية إلى 1.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.