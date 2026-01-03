السبت 03 يناير 2026
الرجاء البيضاوي يوقع عقود انتقال لاعبه إلى صفوف الأهلي

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
كشفت تقارير صحفية مغربية عن مستجدات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل استكمال الموسم.

الرجاء يوقع عقود انتقال بلعمري للأهلي

وبحسب ما أورده التقارير المغربية، فإن إدارة الرجاء وقعت العقود الثلاثية الخاصة بانتقال يوسف بلعمري إلى الأهلي أمس الجمعة، تمهيدا لرحيل اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة بيع نهائي خلال الميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير أن هناك اتفاقا شفهيا مسبقا تم بين اللاعب والنادي الأهلي خلال شهر ديسمبر الماضي، على كافة تفاصيل التعاقد، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الناديين.

وأشارت إلى أن أحد مسؤولي النادي الأهلي من المنتظر أن يتواجد في المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إنهاء الإجراءات النهائية الخاصة بالصفقة، خاصة في ظل تواجد يوسف بلعمري حاليا في معسكر المنتخب المغربي.

من هو يوسف بلعمري المرشح للانتقال إلي الأهلي؟

ويبلغ يوسف بلعمري من العمر 27 عامًا حيث يعد اللاعب من مواليد 20/9/1998، وكانت بداية مع فريق الفتح الرباطي المغربي قبل أن ينتقل إلى نادي الرجاء البيضاوي في صيف موسم 2023.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فان بلعمري مع الفتح الرباطي المغربي في 125 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 19 هدفا، أما مع الرجاء المغربي خاض 72 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14 هدفا.

وسبق أن شارك اللاعب مع منتخب المغرب في الفئات السنية تحت 20 و23 عاما وخاض معهم ثلاث مباريات، كما خاض مع منتخب المغرب 15 مباراة دولية.

وتصل قيمة اللاعب التسويقية إلى 1.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

