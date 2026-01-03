السبت 03 يناير 2026
إصابة جديدة تبعد أشرف داري عن الأهلي لـ 3 أسابيع

كشف مصدر داخل النادي الأهلي طبيعة إصابة، المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في أمام المصرية للاتصالات، ضمن منافسات بطولة كأس مصر والتي خسرها الأحمر بنتيجة 2ـ1. 

وقال المصدر: إن الأشعة والفحوصات الطبية أثبتت إصابته أشرف داري بـ كدمة قوية في الكاحل، مشيرا إلي أن مدة غياب المغربي عن الأهلي قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع، وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي وضع له.

وعلي جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 

الجمعة  الموافق 23 يناير المقبل موعدا لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

