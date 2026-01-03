الأهلي يرد علي تصريحات كوليبالي وفيفا تنصف النادي (تقرير)

18 حجم الخط

أعاد المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي فتح ملف أزمته الشهيرة مع النادي الأهلي، بعد سنوات من رحيله المفاجئ عن الفريق الأحمر، وذلك عقب تصريحات مثيرة أدلى بها لصحيفة ذا أثلتيك البريطانية، كشف خلالها كواليس فترته القصيرة داخل القلعة الحمراء، وأسباب مغادرته المفاجئة مصر في عام 2017.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كوليبالي في يناير 2017 قادما من كيلمارنوك الاسكتلندي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 800 ألف جنيه إسترليني.

بداية واعدة ونهاية صادمة

قدم كوليبالي مستويات جيدة في أشهره الأولى مع الأهلي، حيث شارك في 12 مباراة بجميع المسابقات بواقع 862 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف، دون أن يصنع أي هدف.

لكن المفاجأة كانت في يوليو 2017، حين غادر اللاعب القاهرة بشكل مفاجئ، دون إذن من النادي، ورفض العودة مجددا، مما دفع الأهلي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

سيلماني كوليبالي

تصريحات مثيرة عن كواليس رحيله عن الأهلي

وفي تصريحاته الأخيرة، أرجع كوليبالي قراره بالرحيل إلى ضغوط نفسية وأسرية، مؤكدا أنه عانى من صعوبات تتعلق بحياة أسرته في مصر، خاصة فيما يخص التأشيرات وتعليم أطفاله، إلى جانب حمل زوجته في تلك الفترة.

كما زعم اللاعب أن النادي الأهلي قام باحتجاز جواز سفره، وهو ما دفعه، حسب قوله، لاتخاذ قرار الرحيل فور عودته من إحدى المباريات الخارجية، حيث استقل الطائرة مباشرة إلى إنجلترا.

رد الأهلي علي تصريحات كوليبالي

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن ما جاء على لسان كوليبالي: غير صحيح جملة وتفصيلا، مشددا على أن النادي لم يقم بمثل هذه الأمور مع اللاعب، وأن جميع الإجراءات كانت تتم بشكل قانوني ومتعارف عليه مع اللاعبين الأجانب.

وأوضح المصدر أن كوليبالي غادر مصر دون إخطار النادي، ورفض العودة رغم محاولات الإدارة المتكررة لعودته.

فيفا تنصف الأهلي

وبعد تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صدر الحكم لصالح النادي الأهلي، في 26ـ 4 ـ 2018، لصالح الأهلي، حيث وقع فيفا عقوبة على سليماني كوليبالي، شملت تغريمه ماليا لصالح الأهلي، بقيمة مليون و436 ألف دولار، هو ما أعلنه الأحمر في ذلك الوقت عبر حساباته الرسمية.

