أخبار الرياضة اليوم، مصطفى شكشك على رادار الأهلي وسيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات، حقيقة ترشيح محمود فايز لتدريب الزمالك، ريال مدريد يرد عبر" فيتو" عن أنباء التعاقد مع محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الفترة الحالية تشهد حسم الاتفاق مع حمزة عبد الكريم لاعب الفريق من أجل تجديد عقده مع النادي الأحمر لمدة 4 مواسم.

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لطاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد معروف.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوز مدينة جدة باستضافة منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين، والتي تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موعد المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي مصر والسعودية، ضمن برنامج الإعداد لكلا المنتخبين قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مصطفى شكشك، لاعب فريق إنبي، يعد أحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، استقر بشكل كبير على الدفع باللاعب إمام عاشور ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة في المباراة القادمة أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025.

نفى مصدر داخل نادي الزمالك، بشكل قاطع، ما تردد خلال الساعات الماضية حول ترشيح محمود فايز لتولي تدريب الفريق الأول خلفا لأحمد عبد الرؤوف الذي رحل عن الفريق الأيام الماضية.

شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات التي أقيمت، اليوم الجمعة، في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، واقعة مؤسفة، بعدما اعتدى عدد من جماهير القلعة الحمراء الحاضرة على أحد أفراد الأمن داخل الملعب.

رد نادي ريال مدريد الإسباني، على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة بين اللاعب وإدارة ناديه الحالي بشأن موقفه من المشاركة مع الفريق.

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفاع بالقوة الضاربة في الخط الهجومي لمنتخب مصر في المباراة القادمة أمام بنين، في دور ال16 ببطولة أمم إفريقيا 2025

