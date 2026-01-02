أوين يهاجم منتقدي صلاح: هذا ليفربول بدون النجم المصري

18 حجم الخط

هاجم نجم ليفربول السابق، مايكل أوين، منتقدي الدولي المصري محمد صلاح، وذلك بعد تعادل “الريدز” السلبي أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

نجم ليفربول السابق يدافع عن صلاح

خلال تحليله لمباراة ليفربول وليدز، قال أوين بنبرة استغراب: “هناك من يطالب بإراحة محمد صلاح أو حتى استبعاده”، ليرد زميله ستيف ماكمانامان مازحًا: “أو بيعه، أو القول إنه انتهى”.

وتابع أوين: “ما شاهدناه هو ليفربول دون محمد صلاح، إنه لاعب يصنع الفارق دائمًا، وحتى عندما لا يكون في أفضل حالاته يظل قادرًا على تسجيل الأهداف”.

وبهذا التعادل المخيب، حافظ ليفربول على المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن آرسنال المتصدر، مع نهاية النصف الأول من الموسم.

حقيقة مفاوضات روما لضم محمد صلاح

ومن جهته قال ماسارا في تصريحات خاصة لموقع “فيتو”: “محمد صلاح لا يحمل جواز سفر أوروبي، ولا نمتلك حاليًا أي مكان متاح للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة الفريق”.

وعند سؤاله عن إمكانية التخلي عن أحد اللاعبين لإتاحة المجال أمام ضم صلاح، شدد المدير الرياضي لفريق روما على أن هذا الأمر غير مطروح، مؤكدا: “التخلي عن لاعب من أجل ضم صلاح غير ممكن في الوقت الحالي”.

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الأنباء حول توتر العلاقة بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، إلى جانب المدير الفني آرني سلوت، على خلفية جلوس النجم المصري على مقاعد البدلاء خلال بعض المباريات الأخيرة، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله مع الريدز.

وبذلك يغلق نادي روما الباب أمام عودة محمد صلاح في الفترة الحالية، رغم ارتباط اسمه بالنادي الإيطالي الذي سبق له الدفاع عن ألوانه قبل انتقاله إلي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017.

ويتواجد محمد صلاح حاليًّا مع منتخب مصر المشارك في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة دور الـ 16 أمام منتخب بنين.

