رياضة

أولى الصفقات الشتوية، سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مهاجم زيسكو الزامبي

فريدي مايكي
فريدي مايكي
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده رسميًا مع الإيفواري فريدي مايكل، مهاجم فريق زيسكو الزامبي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير، في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل استكمال منافسات الموسم الحالي.

ونجحت إدارة سيراميكا كليوباترا في إنهاء الإجراءات الخاصة بضم فريدي مايكل، ليكون أولى صفقات الفريق خلال ميركاتو الشتاء، وذلك بعد الاتفاق مع ناديه السابق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية، تمهيدًا لقيد اللاعب في القائمة المحلية.

سيراميكا يحقق أول فوز له في كأس عاصمة مصر

وعلى صعيد آخر فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر أكثر من فرصة محققة، فيما اعتمد فريق فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 25، خطف فريق سيراميكا هدف التقدم الأول في شباك فاركو، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت عند عمرو السولية الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بزميله عمرو قلاوة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق سيراميكا كليوباترا رغم محاولات فاركو العودة للمباراة، حيث اعتمد فريق سيراميكا على الدفاع والهجمات المرتدة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، بسبب اعتراضه على الحكم.

وفي الدقيقة 83، خطف سيراميكا الهدف الثاني عن طريق أيمن موكا، بعد تسديدة قوية من إسلام عيسى اصطدمت في العارضة وارتدت ليتابعها موكا في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز فاركو هدفه الوحيد عن طريق فتحي محمد، لينتهي اللقاء بفوز  سيراميكا بثنائية مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  • فاركو - 9 نقاط
  • إنبي - 6 نقاط
  • طلائع الجيش - 4 نقاط
  • المقاولون العرب - 4 نقاط
  • سيراميكا كليوباترا - 3 نقاط
  • غزل المحلة - 3 نقاط
  • الأهلي - 3 نقاط

