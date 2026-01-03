كوليبالي يكشف كواليس هروبه من الأهلي: الأحمر احتجز جواز سفري

18 حجم الخط

تحدث المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي عن كواليس فترته القصيرة مع النادي الأهلي، والتي انتهت برحيله المفاجئ عن الفريق الأحمر بعد نحو 6 أشهر فقط من انضمامه في شتاء عام 2017.

تصريحات سليمان كوليبالي

وخلال حوار أجراه مع صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، كشف كوليبالي عن الأسباب الحقيقية وراء قراره بالرحيل، مؤكدا أن حياته الشخصية كانت تمر بمرحلة شديدة الصعوبة خلال فترة وجوده في مصر.

وقال المهاجم الإيفواري: كنت أعيش ضغوطا كبيرة خارج الملعب، عانيت كثيرا في إيجاد مدرسة لأطفالي بسبب مشكلات التأشيرة، كما أن زوجتي كانت حاملا في تلك الفترة، وهو ما زاد من التوتر والضغط النفسي علي.

وأضاف كوليبالي إن الأزمة الأكبر تمثلت في احتجاز جواز سفره، موضحا: الأهلي احتجز جواز سفري، وهذا الأمر دفعني لاتخاذ قرار الرحيل. لعبنا مباراة خارج مصر، وعندما عدنا كان جواز سفري معي، فقررت السفر مباشرة إلى إنجلترا.

وتابع: بعد ذلك طلبوا مني العودة، لكنني رفضت، لا يمكنني أن أضع نفسي في موقف يتم فيه الاحتفاظ بجواز سفري، شعرت أنني محاصر.

وأكد كوليبالي أن المقابل المالي الذي كان يتقاضاه داخل الأهلي كان جيدا، لكنه شدد على أن الظروف العامة لم تكن سهلة، قائلا: من الناحية المادية، الأمور كانت جيدة، لكن الوضع ككل كان قاسيًا جدًا بالنسبة لي.

وأشار اللاعب إلى التأثير النفسي الكبير لرحيله عن مصر، موضحا: عندما غادرت شعرت أن مسيرتي الكروية انتهت، واعتقدت أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى.

واختتم كوليبالي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في إنهاء مسيرته بهدوء، قائلا: تلقيت عروضا من إيطاليا وإيران، لكنني لا أرغب في الذهاب، عشت في الخارج 7 سنوات، اشتريت منزلا وأريد البقاء قريبا من أطفالي، ولا أشعر أنني بحاجة لإثبات نفسي لأي شخص.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كوليبالي في يناير 2017 مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، ونجح اللاعب في تقديم بداية قوية، حيث سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات خاضها في بطولة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.