السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كوليبالي يكشف كواليس هروبه من الأهلي: الأحمر احتجز جواز سفري

سليمان كوليبالي
سليمان كوليبالي
18 حجم الخط

تحدث المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي عن كواليس فترته القصيرة مع النادي الأهلي، والتي انتهت برحيله المفاجئ عن الفريق الأحمر بعد نحو 6 أشهر فقط من انضمامه في شتاء عام 2017.

تصريحات سليمان كوليبالي

وخلال حوار أجراه مع صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، كشف كوليبالي عن الأسباب الحقيقية وراء قراره بالرحيل، مؤكدا أن حياته الشخصية كانت تمر بمرحلة شديدة الصعوبة خلال فترة وجوده في مصر.

وقال المهاجم الإيفواري: كنت أعيش ضغوطا كبيرة خارج الملعب، عانيت كثيرا في إيجاد مدرسة لأطفالي بسبب مشكلات التأشيرة، كما أن زوجتي كانت حاملا في تلك الفترة، وهو ما زاد من التوتر والضغط النفسي علي.

وأضاف كوليبالي إن الأزمة الأكبر تمثلت في احتجاز جواز سفره، موضحا: الأهلي احتجز جواز سفري، وهذا الأمر دفعني لاتخاذ قرار الرحيل. لعبنا مباراة خارج مصر، وعندما عدنا كان جواز سفري معي، فقررت السفر مباشرة إلى إنجلترا.

وتابع: بعد ذلك طلبوا مني العودة، لكنني رفضت، لا يمكنني أن أضع نفسي في موقف يتم فيه الاحتفاظ بجواز سفري، شعرت أنني محاصر.

وأكد كوليبالي أن المقابل المالي الذي كان يتقاضاه داخل الأهلي كان جيدا، لكنه شدد على أن الظروف العامة لم تكن سهلة، قائلا: من الناحية المادية، الأمور كانت جيدة، لكن الوضع ككل كان قاسيًا جدًا بالنسبة لي.

وأشار اللاعب إلى التأثير النفسي الكبير لرحيله عن مصر، موضحا: عندما غادرت شعرت أن مسيرتي الكروية انتهت، واعتقدت أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى.

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

بعد خسارة النصر أمام الأهلي، جدول ترتيب الدوري السعودي

واختتم كوليبالي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في إنهاء مسيرته بهدوء، قائلا: تلقيت عروضا من إيطاليا وإيران، لكنني لا أرغب في الذهاب، عشت في الخارج 7 سنوات، اشتريت منزلا وأريد البقاء قريبا من أطفالي، ولا أشعر أنني بحاجة لإثبات نفسي لأي شخص.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كوليبالي في يناير 2017 مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، ونجح اللاعب في تقديم بداية قوية، حيث سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات خاضها في بطولة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوليبالي سليماني كوليبالي الأهلي النادي الأهلي الدوري المصري

مواد متعلقة

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم، مصطفى شكشك على رادار الأهلي وسيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات، حقيقة ترشيح محمود فايز لتدريب الزمالك، ريال مدريد يرد عبر" فيتو" عن أنباء التعاقد مع محمد صلاح

الأهلي يكثف تحركاته في ملف الصفقات الشتوية خلال يناير لتدعيم 4 مراكز.. بديل حامد حمدان يظهر في الصورة.. وثنائي مرشح لتدعيم الدفاع.. والمهاجم أهمية قصوي

بعد خسارة النصر أمام الأهلي، جدول ترتيب الدوري السعودي

الأهلي يحقق فوزا مثيرا على النصر بنتيجة 2/3 في الدوري السعودي

ريال مدريد يرد عبر" فيتو" عن أنباء التعاقد مع محمد صلاح

اعتداء بسلاح أبيض على فرد أمن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات

الكاف يقرر تعديل موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

فنزويلا بين انهيار العملة والتضخم المرتفع والارتهان للنفط

الأهلي يرد علي تصريحات كوليبالي وفيفا تنصف النادي (تقرير)

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 17 من دوري المحترفين

انتخابات النواب، طوابير أمام لجنة جواهر ببولاق الدكرور عقب انتهاء استراحة القضاة (فيديو وصور)

كوليبالي يكشف كواليس هروبه من الأهلي: الأحمر احتجز جواز سفري

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads