بشير التابعي: حسام حسن صنع أجواء إيجابية وبنين ستكون اختبارًا صعبًا أمام مصر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن نجح في خلق حالة من الاستقرار والأجواء الإيجابية داخل معسكر الفراعنة، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية: «حسام حسن خلق أجواء إيجابية جدًا داخل معسكر منتخب مصر، وأداء المنتخب في بطولات إفريقيا بيزيد من مباراة للتانية».

وأضاف: «حسام حسن اشتغل بشكل واضح مع لاعبي خط الدفاع على التمركز، وكان فيه عدم انسجام بين ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، لكنه صحح ده بعودة رامي ربيعة في مباراة جنوب إفريقيا».

وتابع نجم الزمالك السابق: «حسام حسن بقى هادي، وبيسمع وبيستشير، وده انعكس بشكل إيجابي على المنتخب ككل».

وحول مواجهة بنين المقبلة، قال التابعي: «منتخب بنين هيكون أقوى فريق في أمم إفريقيا بكرة أمام منتخب مصر، وأي منتخب بيقدم أداء قوي جدًا لما يواجه الفراعنة».

واختتم التابعي تصريحاته مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا شديدًا من لاعبي منتخب مصر، في ظل صعوبة المباريات الإقصائية وقوة المنافسين.

