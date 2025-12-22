هالاند يحكم قبضته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ17

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع هالاند نجم مانشست سيتي على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 17 بمواجهة فولهام ضد نوتنجهام فوريست في العاشرة مساء اليوم الإثنين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ17

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 8 أهداف

4- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

4- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 7 أهداف

5- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 6 أهداف

6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 5 أهداف

6- جواو بيدرو تشيلسي 5 أهداف

6- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف

6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 5 أهداف

6- مورجان روجرز أستون فيلا 5 أهداف

6- جارود بوين وست هام 5 أهداف

6- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 5 أهداف

6- هاري ويلسون فولهام 5 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 5 أهداف

6- زيان فليمينج بيرنلي 5 أهداف

7- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف

7- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

7- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف

7- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف

7- لياندرو تروسارد آرسنال 4 أهداف

7- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

7- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف

7- كاسيميرو مانشستر يونايتد 4 أهداف

7- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف

7- كيرنان ديوسبري هال إيفرتون 4 أهداف

7- ماركوس تافيرنييه بورنموث 4 أهداف

7- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف

7- إميليانو بوينديا أستون فيلا 4 أهداف

7- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف

7- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

7- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف

