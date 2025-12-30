هالاند يغرد في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند نجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بإقامة 6 مباريات قوية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19



1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

نوتينجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026



كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب النور

