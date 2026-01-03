السبت 03 يناير 2026
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

هالاند
هالاند
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا قبل انطلاق الجولة الـ 20.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا 
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف
4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف
4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات على رأسهم مباراة أرسنال ضد بورنموث.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نوتنجهام فوريست الساعة: 2:30 م 

برايتون ضد بيرنلي الساعة: 5:00 م 

وولفرهامبتون ضد وست هام الساعة: 5:00 م 

بورنموث ضد آرسنال - الساعة: 7:30 م 

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

