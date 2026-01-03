السبت 03 يناير 2026
رياضة

نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 17 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 4 مباريات أقيمت اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بـ دوري المحترفين

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين 

وي ضد مسار 0ـ1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 0ـ0

راية ضد أبوقير 1ـ2

ديروط ضد القناة 0ـ1

نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين 

وأقيمت أمس الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 17  والتي جاءت كالتالي:

المنصورة ضد طنطا 1ـ0

الترسانة ضد الإنتاج الحربي 4ـ1

لافيينا ضد السكة الحديد 0ـ1

نتائج مباريات الجولة الـ 16في دوري المحترفين 

بترول أسيوط × المنصورة – 3-2

الداخلية × أسوان – 1-0

 الإنتاج الحربي × لافيينا – 1-1

مالية كفر الزيات × بلدية المحلة – 2-0

القناة × بروكسي – 2-1

طنطا × راية – 1-0

وي × السكة الحديد –2-1

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

