قطع المياه عن بعض مناطق مدينة بني سويف لأعمال الصيانة بالشبكة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف، عن ضعف مياه الشرب في مناطق الحُمّيات وعزبة التحرير بـ مدينة بني سويف، غدًا السبت، وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال صيانة هامة في شبكة المياه، وسيبدأ ضعف المياه اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في بيانها، أن هذه الأعمال تهدف إلى ضمان انتظام الخدمة وتحسين كفاءة المحطة التي توفر المياه للمنطقة، كما أكدت على ضرورة تدبير المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة المحددة.

وأعربت شركة مياه بني سويف، عن أسفها للمتاعب التي قد يسببها ضعف المياه في هذه الساعات، مشيرة إلى أنها ستعمل على توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين في حال الحاجة إليها. وأكدت الشركة أنها مستعدة لتلبية أي شكاوى أو استفسارات على الرقم الساخن (125) من أي تليفون أرضي.

ودعت شركة مياه الشرب ببني سويف، المواطنين إلى التعاون معها خلال أعمال الصيانة، وأشارت إلى أن هذه الصيانة جزء من جهودها المستمرة لضمان تحسين الخدمة المقدمة في مرفق مياه الشرب، بما يتماشى مع معايير الجودة والكفاءة العالية.

جاهزية جميع محطات الصرف الصحي للأمطار

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الخدمية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع حالة عدم إستقرار الطقس، وفي ضوء البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وفي هذا الإطار، كلف محافظ بني سويف، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بالتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والعمل بكامل طاقتها وكفاءتها، واستمرار أعمال تطهير شبكات ومطابق الصرف بالمناطق المخدومة، إلى جانب التأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه للتعامل مع أي تجمعات محتملة.

