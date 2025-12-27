السبت 27 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي أمام المستشفى التخصصي

 شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، كسر بخط المياه الرئيسي في شارع 17 أمام مستشفى بني سويف التخصصي، وكلف  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة أعمال إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي في شارع 17 أمام المستشفى التخصصي.

 ووجه المحافظ بمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية، مثل شركة مياه الشرب والوحدة المحلية، لإصلاح الكسر وضمان عودة الخدمة للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف، قام المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد بكري، بجولة ميدانية برفقة مسؤولي الإدارة العامة للمرور لمتابعة سير الأعمال، وتم إرسال طاقم فني من شركة مياه الشرب إلى موقع الكسر لإصلاحه، كما تم رفع المخلفات وكسح المياه الناتجة عن الكسر.

وأوضح رئيس مركز بني سويف، أن المحافظ وجه بتواجد المسؤولين التنفيذيين في الموقع حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه، كما تم التنسيق مع إدارة المرور والوحدة المحلية لضمان تحقيق سيولة مرورية في المنطقة المحيطة بأعمال الإصلاح.

وجرى التنسيق أيضًا مع شركة المياه لدفع سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة، مثل المستشفى التخصصي والنفسي ومدرسة الدعوة وبني عطية، لحين الانتهاء من الإصلاح.

ads