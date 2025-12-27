محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي أمام المستشفى التخصصي

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، كسر بخط المياه الرئيسي في شارع 17 أمام مستشفى بني سويف التخصصي، وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة أعمال إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي في شارع 17 أمام المستشفى التخصصي.

كسر خط المياه الرئيسي أمام مستشفى بني سويف التخصصي

ووجه المحافظ بمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية، مثل شركة مياه الشرب والوحدة المحلية، لإصلاح الكسر وضمان عودة الخدمة للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

كسر خط المياه الرئيسي أمام مستشفى بني سويف التخصصي

وتنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف، قام المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد بكري، بجولة ميدانية برفقة مسؤولي الإدارة العامة للمرور لمتابعة سير الأعمال، وتم إرسال طاقم فني من شركة مياه الشرب إلى موقع الكسر لإصلاحه، كما تم رفع المخلفات وكسح المياه الناتجة عن الكسر.

كسر خط المياه الرئيسي أمام مستشفى بني سويف التخصصي

وأوضح رئيس مركز بني سويف، أن المحافظ وجه بتواجد المسؤولين التنفيذيين في الموقع حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه، كما تم التنسيق مع إدارة المرور والوحدة المحلية لضمان تحقيق سيولة مرورية في المنطقة المحيطة بأعمال الإصلاح.

تلبية احتياجات المواطنين من المياه بالمناطق المتأثرة

وجرى التنسيق أيضًا مع شركة المياه لدفع سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة، مثل المستشفى التخصصي والنفسي ومدرسة الدعوة وبني عطية، لحين الانتهاء من الإصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.