محافظات

ولادة طارئة بالطريق، طاقم إسعاف ينقذ حياة سيدة ومولودها ببني سويف

نجح طاقم إسعاف بـ محافظة بني سويف في إنقاذ حياة سيدة ومولودها، وذلك خلال عملية ولادة طارئة حدثت داخل سيارة الإسعاف أثناء نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

إسعاف بني سويف يتلقى بلاغا بحالة ولادة طارئة

تلقت غرفة عمليات فرع إسعاف بني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام مدير الفرع، بلاغًا من هاني معوض، مشرف الإسعاف ببني سويف، يفيد بوجود سيدة في مرحلة المخاض بمنزلها في قرية إهوة التابعة لمركز بني سويف، وعلى الفور، تم إرسال سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة لمساعدتها.

وأثناء انتقال السيدة إلى المستشفى، تزايدت آلام الولادة بشكل مفاجئ، مما دفع الطاقم الطبي المكون من طارق أحمد سيد وشريف محمد قرني للتدخل سريعًا في الوقت المناسب، حيث تم إجراء عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف في الطريق، وتمكن الفريق من إنقاذ حياة المولود، وضمان استقرار حالته الصحية من خلال إجراء عملية الإنعاش له.

بعد تأكد الطاقم من استقرار الحالة الصحية للأم والمولود ومتابعة العلامات الحيوية لهما، واستكمل الفريق نقلهما إلى مستشفى الجامعة ببني سويف، وهناك تم وضع السيدة والمولود تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتهما الصحية بشكل دقيق.

يُذكر أن طاقم إسعاف بني سويف عمل بشكل احترافي سريع، حيث تمكن من التعامل مع الموقف الطارئ بكفاءة عالية، مما أسهم في إنقاذ حياة السيدة وطفلها، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لفرق الإسعاف في مصر لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.

ads