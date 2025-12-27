السبت 27 ديسمبر 2025
محافظات

دون إصابات، سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية وتحويل الطريق ببني سويف

سقوط شجرة أمام مدرسة
سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية ببني سويف، فيتو
شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، سقوط شجرة متهالكة أمام مدرسة الأقباط الإعدادية بمدينة بني سويف، حيث لم يُسجل أي إصابات أو خسائر، إلا أن الحادث أسفر عن ميل في عمودين من أعمدة الإنارة وغلق الطريق.

سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية ببني سويف

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تداعيات سقوط شجرة متهالكة أمام مدرسة الأقباط الإعدادية بمدينة بني سويف، حيث لم يُسجل أي إصابات أو خسائر، إلا أن الحادث أسفر عن ميل في عمودين من أعمدة الإنارة وغلق الطريق.

 

سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية ببني سويف

 

وأكد محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، أنه تم اتخاذ إجراءات فورية، حيث تم إنشاء كردون أمني ومروري بمحيط الحادث، واستدعاء المختصين من إدارة الحدائق وقسم الكهرباء الداخلية بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى المعنيين من قطاع الكهرباء وشرطة البندر.

 

سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية ببني سويف

 

ميل عامودين إنارة بمدينة بني سويف

وأشار رئيس مركز ومدينة بني سويف، إلى أنه يتم حاليًا استعدال العمودين المتأثرين، وشد الأسلاك وتأمينها، بينما يجري تقطيع الشجرة ورفع مخلفاتها تمهيدًا لفتح الطريق وإعادة حركة المرور والتيار الكهربائي في غضون ساعة على أقصى تقدير.

