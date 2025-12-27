دون إصابات، سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية وتحويل الطريق ببني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، سقوط شجرة متهالكة أمام مدرسة الأقباط الإعدادية بمدينة بني سويف، حيث لم يُسجل أي إصابات أو خسائر، إلا أن الحادث أسفر عن ميل في عمودين من أعمدة الإنارة وغلق الطريق.

سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية ببني سويف

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تداعيات سقوط شجرة متهالكة أمام مدرسة الأقباط الإعدادية بمدينة بني سويف، حيث لم يُسجل أي إصابات أو خسائر، إلا أن الحادث أسفر عن ميل في عمودين من أعمدة الإنارة وغلق الطريق.

سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية ببني سويف

وأكد محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، أنه تم اتخاذ إجراءات فورية، حيث تم إنشاء كردون أمني ومروري بمحيط الحادث، واستدعاء المختصين من إدارة الحدائق وقسم الكهرباء الداخلية بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى المعنيين من قطاع الكهرباء وشرطة البندر.

سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية ببني سويف

ميل عامودين إنارة بمدينة بني سويف

وأشار رئيس مركز ومدينة بني سويف، إلى أنه يتم حاليًا استعدال العمودين المتأثرين، وشد الأسلاك وتأمينها، بينما يجري تقطيع الشجرة ورفع مخلفاتها تمهيدًا لفتح الطريق وإعادة حركة المرور والتيار الكهربائي في غضون ساعة على أقصى تقدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.