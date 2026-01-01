غلق 8 منشآت طبية تُدار بدون ترخيص في حملة مكبرة ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف غلق 8 منشأت طبية «5 عيادات ومعملين للتحاليل ومركز للأشعة» وضبط عدد من المراكز والمنشآت الطبية الخاصة التي تُدار بدون ترخيص من الجهات المختصة، وذلك خلال حملة مكبرة نفذتها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، شملت الأسواق والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع بـ مدينة بني سويف.

تأتي الحملة في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن توجهات الدولة لضمان توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة.

وشهدت الحملة حضور الجهات التنفيذية المختلفة: مديرية التموين ببني سويف وجهاز حماية المستهلك ببني سويف ومديرية الصحة ببني سويف، وبالتنسيق مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

غلق 8 منشأت طبية في حملة مكبرة ببني سويف

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات متنوعة، شملت حيازة سلع منتهية الصلاحية، تداول سجائر مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، بالإضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم ضبط عدد من المنشآت الطبية التي تعمل بدون ترخيص، مما استدعى غلقها بشكل فوري.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومراكز تقديم الخدمات الصحية في العيادات والمراكز الطبية الخاصة، وأكد على أهمية توعية المواطنين والتجار بالإجراءات التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

حملة رقابية على المراكز الطبية ببني سويف

وأوضح الدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية ببني سويف، أن الحملة تأتي ضمن خطة رقابية تتضمن سحب عينات من المنتجات وفحصها معمليًا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك كما تم التنسيق مع الغرفة التجارية لعقد اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية لضمان الالتزام بالإرشادات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.