الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
بعد 5 أيام، انتشال جثة طفل غرق بترعة الإبراهيمية في بني سويف

نجح رجال الإنقاذ النهري والغواصون بـ محافظة بني سويف في انتشال جثة طفل غرق في ترعة الإبراهيمية، بعد 5 أيام من الحادث، وكان الطفل، الذي يدعى «إياد. ط. م» يبلغ من العمر 9 سنوات، قد غرق أثناء توجهه إلى مقر عمل والده، في أحد المقاهي القريبة من مكان الحادث.

 

بلاغ غرق بمياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

 

وتم تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن بني سويف، يفيد بغرق الطفل في مياه ترعة الإبراهيمية، على إثر ذلك، تم تحريك فرق الإنقاذ النهري التي بدأت في عمليات البحث فورًا، وذكرت التحريات الأولية أن الطفل كان في طريقه إلى المقهى حيث يعمل والده، وفي أثناء سيره بالقرب من الترعة، انزلقت قدماه وسقط في المياه، ليغرق على الفور.

 

تواصلت جهود البحث والإنقاذ من قبل قوات الإنقاذ النهري والغواصين، الذين قاموا بتمشيط المنطقة بشكل دقيق على مدار الأيام الخمسة التي تلت البلاغ، وبفضل تلك الجهود، تم العثور على جثمان الطفل اليوم الثلاثاء وانتشاله من مياه ترعة الابراهيمية بـ مدينة بني سويف.

 

انتشال جثة الطفل من الترعة ونقلها للمستشفى

 

وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ببني سويف، التي بدأت في التحقيق في الحادث، وأوضحت المصادر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم تحديد ملابسات الحادث بشكل دقيق.

 

