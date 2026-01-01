استعدادًا لعيد الميلاد، رفع المخلفات والإشغالات بمحيط كنائس وأديرة بني سويف

18 حجم الخط

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات في محيط الكنائس والأديرة ببني سويف والطرق المؤدية إليها، ضمن خطة المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد في السادس والسابع من يناير 2026.

رفع المخلفات بمحيط الكنائس والأديرة ببني سويف

وأصدر محافظ بني سويف، تعليماته للمسؤولين من رؤساء المدن والقطاعات المختلفة، وكذلك شركات المرافق، بمراجعة أعمال النظافة في المناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة أي إشغالات تعرقل حركة المواطنين.

رفع المخلفات بمحيط الكنائس والأديرة ببني سويف

كما أكد محافظ بني سويف، أهمية التنسيق مع مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

وفي إطار استعدادات المحافظة للاحتفالات، شدد محافظ بني سويف، على مسئولى الصحة والكهرباء والمياه بضرورة مراجعة خطط الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خدمات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.

صيانة كشافات الإنارة أمام الكنائس والأديرة ببني سويف

توفير مولدات كهربائية وتأمين الكنائس ودور العبادة

كما طالب محافظ بني سويف، بتوفير مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية الخدمات في حال حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية المنشآت الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة خلال فترة الاحتفالات بـ عيد الميلاد المجيد.

