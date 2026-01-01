الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادًا لعيد الميلاد، رفع المخلفات والإشغالات بمحيط كنائس وأديرة بني سويف

صيانة كشافات الإنارة
صيانة كشافات الإنارة أمام الكنائس والأديرة ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات في محيط الكنائس والأديرة ببني سويف والطرق المؤدية إليها، ضمن خطة المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد في السادس والسابع من يناير 2026.

 

رفع المخلفات بمحيط الكنائس والأديرة ببني سويف

 

وأصدر محافظ بني سويف، تعليماته للمسؤولين من رؤساء المدن والقطاعات المختلفة، وكذلك شركات المرافق، بمراجعة أعمال النظافة في المناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة أي إشغالات تعرقل حركة المواطنين. 

 

<strong alt=
رفع المخلفات بمحيط الكنائس والأديرة ببني سويف

 

كما أكد محافظ بني سويف، أهمية التنسيق مع مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

 

وفي إطار استعدادات المحافظة للاحتفالات، شدد محافظ بني سويف، على مسئولى الصحة والكهرباء والمياه بضرورة مراجعة خطط الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خدمات مستمرة خلال فترة الاحتفالات. 

<strong alt=
صيانة كشافات الإنارة أمام الكنائس والأديرة ببني سويف

 

توفير مولدات كهربائية وتأمين الكنائس ودور العبادة

 

كما طالب محافظ بني سويف، بتوفير مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية الخدمات في حال حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية المنشآت الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة خلال فترة الاحتفالات بـ عيد الميلاد المجيد.

 

غلق 8 منشآت طبية تُدار بدون ترخيص في حملة مكبرة ببني سويف

أمطار خفيفة على بني سويف والمحافظ يوجه بالاستعداد لتقلبات الطقس

وزير الصحة يفاجئ مستشفى الواسطى ببني سويف ويوجه بمراجعة عقود الأمن والنظافة

فريق طبي بالتأمين الصحي ببني سويف ينقذ عجوزا بعد استئصال ورم سرطاني ضخم

بعد 5 أيام، انتشال جثة طفل غرق بترعة الإبراهيمية في بني سويف

وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الواسطى المركزي ويطمئن على المرضى

حبس وغرامة لأستاذ بجامعة بني سويف بقضية تنمر على خريجة من ذوي الهمم

أسماء المقبولين بالمرحلة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم ببني سويف

ولادة طارئة بالطريق، طاقم إسعاف ينقذ حياة سيدة ومولودها ببني سويف

حملة تفتيشية لمراجعة الاستخدام الآمن للأدوية بمستشفى الصدر ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الميلاد عيد الميلاد 2026 محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف صحة بني سويف

مواد متعلقة

غلق 8 منشآت طبية تُدار بدون ترخيص في حملة مكبرة ببني سويف

أمطار خفيفة على بني سويف والمحافظ يوجه بالاستعداد لتقلبات الطقس

وزير الصحة يفاجئ مستشفى الواسطى ببني سويف ويوجه بمراجعة عقود الأمن والنظافة

فريق طبي بالتأمين الصحي ببني سويف ينقذ عجوزا بعد استئصال ورم سرطاني ضخم

بعد 5 أيام، انتشال جثة طفل غرق بترعة الإبراهيمية في بني سويف

وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الواسطى المركزي ويطمئن على المرضى

حبس وغرامة لأستاذ بجامعة بني سويف بقضية تنمر على خريجة من ذوي الهمم

أسماء المقبولين بالمرحلة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم ببني سويف

الأكثر قراءة

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

أمطار غزيزة وغيوم شديدة، موجة من الطقس السيئ بالبحيرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

آراء العلماء في مكان دفن السيدة زينب وقصة وفاتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads