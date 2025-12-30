الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
وزير الصحة يفاجئ مستشفى الواسطى ببني سويف ويوجه بمراجعة عقود الأمن والنظافة

وجه  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمراجعة عقود الأمن والنظافة بـ مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، وذلك خلال زيارته المفاجئة للمستشفى مساء اليوم، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمحافظات.

 

وزير الصحة يتفقد إستقبال مستشفى الواسطى ببني سويف

 

وزير الصحة يتفقد إستقبال مستشفى الواسطى

 

بدأ وزير الصحة والسكان، جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى وحدة غسيل الكلى والعناية المركزة، كما استمع إلى تقرير تفصيلي عن الحالات الموجودة في المستشفى واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة.

 

كما حرص وزير الصحة، على التفاعل مع المرضى وذويهم، حيث استفسر عن جودة الخدمة الطبية ومدة الانتظار في تلقي العلاج، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتطوير مستوى الأداء في جميع الأقسام.

 

وزير الصحة يتفقد إستقبال مستشفى الواسطى ببني سويف

 

وزير الصحة يوجه بمراجعة عقود الأمن والنظافة 

 

وفي إطار متابعته لكفاءة الخدمات، اطلع "عبد الغفار" على تقرير شامل عن الوضع العام لمستشفى الواسطى المركزي، والذي شمل الطاقات الاستيعابية وحجم التردد اليومي على الأقسام المختلفة، ووجه بضرورة رفع كفاءة المستشفى بشكل عام.

 

ورافق الوزير في جولته الدكتورة هبة حسن، مدير المستشفى، والدكتور أحمد سيد عبدالجواد نائب المدير، وعدد من الأطباء والخصائيين، حيث قدموا شرحًا مفصلًا عن سير العمل داخل المستشفى وأبرز التحديات التي تواجه الطواقم الطبية.

 

وزير الصحة يتفقد إستقبال مستشفى الواسطى ببني سويف

 

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الواسطى ببني سويف، أن هذه الزيارة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لجميع الفرق الطبية، مشيرة إلى أن العاملين في المستشفى يحرصون على تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطنين وتعزز ثقتهم في النظام الصحي.

 

