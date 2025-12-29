الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

أسماء المقبولين بالمرحلة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو
أعلنت محافظة بني سويف، عن أسماء المُقبولين «بالمرحلة الخامسة تخصص لغة عربية» ضمن مسابقة 30 ألف معلم، واستعداداتها لبدء تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين على وظيفة «معلم مساعد»، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الكوادر التربوية الجديدة قبل تسلم مهام عملهم داخل المدارس.

تدريب المُقبولين بمسابقة 30 ألف معلم ببني سويف

وفي هذا السياق، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية ضمن استعداداتها لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات، من خلال «برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني»، للمرشحين الذين سبق لهم التقدم واجتياز الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، تخصص مادة اللغة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف مع أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حيث تم استعراض الخطة الزمنية والتنظيمية لعقد التدريب، والذي ينطلق اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، ويستمر حتى الخميس 1 يناير 2026، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، ولمدة ثلاثة أيام، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل الذهني والبدني، وذلك تحت إشراف الأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، على أن يُعقد التدريب بمقر مدرسة بني سويف الزخرفية بمدينة بني سويف.

طرق التدريس المتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة

وأوضحت وكيل تعليم بني سويف، أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المعلمين الجدد المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، بما يسهم في تأهيلهم تربويًا وفقًا لأساليب وطرق التدريس الحديثة المطورة، والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة، مؤكدة توجيهها بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لضمان خروج التدريب بالشكل الذي يحقق أقصى استفادة للمتدربين.

توزيع 919 معلمًا على 23 قاعة تدريبية

من جانبها، أشارت مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، موضحة أنه تم تحديد وتجهيز أماكن التدريب لاستقبال أكثر من 919 معلمًا ومعلمة ضمن المرحلة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم، موزعين على 23 قاعة تدريبية، تشمل مدرسة بني سويف الزخرفية، ويستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام موزعة بين يومين تربويين ويوم واحد بدني وذهني.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب المعلمين الجُدد، وذلك بمتابعة من نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، بما يضمن إعداد كوادر تعليمية قادرة على النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

